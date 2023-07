Samochód leżący na dachu a w środku trzy osoby - taki widok zastali policjanci drogówki wezwani w niedzielę do wypadku w miejscowości Oronne na Mazowszu. Funkcjonariusze próbowali zbadać trzeźwość kierowcy, ale alkomat zwariował. Konieczne było pobranie krwi do analizy. Pasażerka wymagała pomocy medycznej i trafiła do szpitala. 45-latkowi, który pijany doprowadził do wypadku, grozi więzienie.