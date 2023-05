Okupacyjna "władza" powiadomiła, że Most Krymski został tymczasowo zamknięty. Jak podano, przyczyną zamknięcia obiektu są ćwiczenia prowadzone w okolicy mostu.

Most Krymski zamknięty. Nad obiektem unosi się dym

"Władza" nie wyjaśniła na czym miały polegać rzekome ćwiczenia.



"Krymski Most został zamknięty przez ćwiczenia, które odbywają się w pobliżu. Ruch zostanie przywrócony w ciągu kilku godzin. Bardzo proszę wszystkich o to, by wierzyli tylko sprawdzonym źródłom informacji" - przekazał Siergiej Aksionow, samozwańczy premier Krymu.

W serwisie Telegram pojawiły się nagrania i zdjęcia, na których można zobaczyć dym unoszący się w okolicy Mostu Krymskiego.

Jak podaje ukraiński portal TSN, do godziny 11:15 (czasu lokalnego) most nie został ponownie otwarty. Natomiast według prokremlowskiej agencji Ria Nowosti, ruch został już przywrócony.

Eksplozja na Moście Krymskim. Rosja obwiniła Ukrainę

Most Krymski, czyli połączenie stałego lądu z Półwyspem Krymskim nad cieśniną Kerczeńską został wyłączony z użytkowania również 6 maja. Jak informowały wtedy lokalne władze, decyzja została podjęta z "przyczyn technicznych". Lokalne media przekazywał, że ruch został wstrzymany w związku z porannymi wybuchami, a także nasiliły się groźby kolejnych ataków.

8 października rano na moście doszło do eksplozji i pożaru. Według rosyjskich służb wybuch wywołała detonacja ładunku wybuchowego w ciężarówce. Moskwa odpowiedzialnością za zdarzenie obwiniła Kijów, Ukraina nie przyznała się do przeprowadzenia ataku.

Eksplozja zbiegła się w czasie z serią wybuchów w rosyjskich bazach i magazynach na Krymie, do których Kijów także nie przyznał się. W grudniu w prokremlowskich mediach pojawiło się nagranie, na którym Władimir Putin rzekomo jedzie samochodem przez naprawiony most.

WIDEO: Paweł Łatuszka w "Gościu Wydarzeń" o scenariusz po śmierci Łukaszenki Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

anw/ sgo/polsatnews.pl