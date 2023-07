Rodzinna tragedia w USA. Trzyletni chłopiec z Kalifornii zastrzelił swoją roczną siostrę. Według policji był to nieszczęśliwy wypadek. Dziecko miało znaleźć niezabezpieczony pistolet w domu. Amerykańskie media przypominają, że to kolejne tego typu zdarzenie w ostatnich miesiącach.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek rano lokalnego czasu w miejscowości Fallbrook w Kalifornii. Policjanci zostali wezwani na teren jednego z domów, gdzie miało dojść do strzelaniny.

Na miejscu okazało się, że poszkodowana została roczna dziewczynka, która miała ranę postrzałową głowy. Natychmiast przetransportowano ją do szpitala. Obrażenia, których doznała, były zbyt poważne i lekarzom nie udało się jej uratować.

Dziewczynka zastrzelona przez starszego brata

W sprawie wszczęto dochodzenie. Śledczy ustalili, że dziewczynka została przypadkowo postrzelona przez swojego starszego brata. Trzylatek miał znaleźć w domu niezabezpieczony pistolet i podczas zabawy bronią strzelić.

"Składamy wyrazy współczucia rodzinie i osobom dotkniętym tą śmiercią" - poinformowało w komunikacie biuro szeryfa hrabstwa San Diego.

Amerykańskie media przypominają, że to kolejna tego typu tragedia w ostatnich miesiącach w USA. Według danych organizacji Everytown Research & Policy tylko w tym roku w Stanach Zjednoczonych doszło do co najmniej 221 przypadkowych strzelanin z udziałem dzieci, w wyniku których zginęło 78 osób, a 151 zostało rannych.

Portal "USA Today" podaje, że na początku lipca czteroletnia dziewczynka z Indiany została śmiertelnie postrzelona przez swojego pięcioletniego brata podczas zabawy bronią, a w czerwcu w identycznych okolicznościach zginęło pięcioletnie dziecko, które postrzelił siedmiolatek w domu w Kentucky.

