Według ostatnich sondaży Koalicja Obywatelska coraz bardziej zbliża się do Prawa i Sprawiedliwości. Na znaczeniu zyskuje też Konfederacja. Jakie działania planują politycy partii rządzącej, by odzyskać poparcie? Gościem Marcina Fijołka w "Graffiti" jest był Stanisław Karczewski.

- Sondaże ani drgną, czyli nie spadają. To też jest ważna informacja. Biegniemy równym tempem. Przyspieszenie nastąpi na ostatniej prostej - uważa Stanisław Karczewski, który w "Graffiti" komentował ostatnie sondaże wyborcze. Według badań PiS utrzymuje się na tym samym poziomie poparcia, natomiast większe notowania mają Koalicja Obywatelska i Konfederacja.

- Bardzo często wyborcy decydują w ostatnim okresie. To jest najważniejszy okres kampanii, ta końcówka - dodał. Marcin Fijołek zapytał o spotkania polityków partii rządzącej z wyborcami w terenie i o co elektorat ma pretensje do PiS.

- Powiem tak. Wymiar sprawiedliwości, dlaczego tak długo trwają procesy, dlaczego procesy, które powinny być za nami, się nie odbywają. Ja mówię, że to jest niezwykle trudny obszar. Swojego czasu rozmawiałem z przewodniczącym parlamentu Węgier (...), on powiedział, że wymiar sprawiedliwości jest najtrudniejszy do zreformowania. Ja mu trochę nie wierzyłem. Myślałem, że to jest bardzo proste i kilkoma ruchami przez kilka lat będzie można wymiar sprawiedliwości uzdrowić i spowodować, że będzie normalny. Ale są nienormalne, rażąco niesprawiedliwe wyroki, długie procesy, więc to Polaków dotyka chyba najbardziej - ocenił Karczewski.

Polityk mówił też o problemach służby zdrowia. - Brakuje specjalistów. Ale wielkim sukcesem i osiągnięciem naszym jest to, że młodzi lekarze nie wyjeżdżają za granicę. Nawet nie myślą o wyjeździe. Tu chcą pracować. Swoją przyszłość wiążą z polskimi szpitalami - wskazał.

Wcześniejsze odcinki programu "Graffiti" możesz zobaczyć TUTAJ.

WIDEO: Glińsk. Wypadek na S3. Zginęła młoda kobieta Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

jk/ Polsatnews.pl