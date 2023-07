Psychologowie uważają, że zwierzęta mają świetny wpływ na rozwój emocjonalny dziecka, a obowiązki związane z czworonożnym przyjacielem uczą maluchy odpowiedzialności. Ponadto pies w domu to po prostu ogrom radości. Decydując się na takiego pupila, warto rozważyć rasy, które są szczególnie łagodne. Podpowiadamy, jakiego psa wybrać do domu, w którym są dzieci.

Pies w domu z dziećmi – czym się kierować przy wyborze?

"Mamo, czy możemy mieć pieska?" – te słowa w pewnym momencie życia dziecka słyszy chyba każdy rodzic. I choć piesek teoretycznie należy do malucha, w praktyce odpowiedzialność za niego ponoszą dorośli. Do nich też należy wybór rasy - takiej, która sprawdzi się w domu z dziećmi. Wiele osób zakłada, że najlepsze są małe rasy. Ale niewielki zwierzak plus dziecko to niekoniecznie dobre połączenie. Psy małych ras są bowiem bardzo podatne na urazy, często też nadpobudliwe i najczęściej także szybko się denerwują.

Jakimi cechami powinien wyróżniać się więc pies odpowiedni do domu z dziećmi?

Zrównoważonym charakterem – dzieci są nieprzewidywalne, ale ich pies powinien być absolutnie przewidywalny i spokojny.

– dzieci są nieprzewidywalne, ale ich pies powinien być absolutnie przewidywalny i spokojny. Dużą tolerancją na dotykanie – dzieci będą go głaskać, całować, drapać, a niejednokrotnie pewnie zdarzy się, że go pociągną za ucho czy za sierść. Pies powinien lubić bliski kontakt fizyczny i cierpliwie znosić oznaki dziecięcej miłości.

– dzieci będą go głaskać, całować, drapać, a niejednokrotnie pewnie zdarzy się, że go pociągną za ucho czy za sierść. Pies powinien lubić bliski kontakt fizyczny i cierpliwie znosić oznaki dziecięcej miłości. Podatnością na szkolenie – pies, który ma być towarzyszem dziecka, musi łatwo przyswajać komendy, reagować na nie i chętnie współpracować z człowiekiem.

– pies, który ma być towarzyszem dziecka, musi łatwo przyswajać komendy, reagować na nie i chętnie współpracować z człowiekiem. Zamiłowaniem do zabawy – dzieciom wiele radości sprawia zabawa z ukochanym zwierzakiem. Idealny pies rodzinny to taki, który jest energiczny i radosny.

– dzieciom wiele radości sprawia zabawa z ukochanym zwierzakiem. Idealny pies rodzinny to taki, który jest energiczny i radosny. Niską reaktywnością – pies, który będzie bawił się z dziećmi, nie powinien silnie reagować na bodźce i łatwo się pobudzać. Towarzystwo dziecka to przecież stały dopływ bodźców!

Najłagodniejsze psy dla dziecka

Poza małymi rasami, które nie są wskazane do domów z dziećmi, lepiej unikać również psów o silnym instynkcie myśliwskim. Które rasy za to sprawdzą się świetnie?

Cavalier king charles spaniel – to wspaniały rodzinny piesek, który bardzo lubi dzieci. Jest wesoły, łagodny i zawsze chętny do zabawy. To pies nieduży, sprawdzi się więc nawet w niewielkim mieszkaniu.

Pixabay Pies rasy cavalier king charles spaniel

Golden retriver – to prawdopodobnie pierwsza rasa, która przychodzi do głowy, gdy myśli się o psie idealnym dla dzieci. Goldeny są duże, ale niezwykle łagodne i cierpliwe. To psy bardzo rodzinne, które uwielbiają zabawę i przebywanie wśród ludzi. Pozbawione towarzystwa, natychmiast smutnieją.

Pixabay Pies rasy golden retriver

Samojed – to duże, ale niezwykle łagodne psy. Unikają konfliktów i nie są agresywne. Dzieci uwielbiają je nie tylko ze względu na przyjazne usposobienie, ale i za wygląd – to przyjemne w dotyku, puchate, białe stworzenia. To, co z pewnością ważne dla rodziców - ich sierść nie wymaga spędzania godzin na pielęgnacji, gdyż ma doskonałe właściwości samoczyszczenia.

Pixabay Pies rasy samojed

Owczarek szkocki długowłosy collie – pies ten znany jest wszystkim miłośnikom książki "Lassie, wróć!". Bohater książki był niezwykle przywiązany do swoich opiekunów i nie jest to literacka fikcja. Owczarki Collie są bardzo wierne, lojalne i oddane rodzinie. Lubią dzieci – mają sporo wyrozumiałości i cierpliwości dla ich zabaw. To psy łagodne, które potrzebują sporo ruchu - będą więc idealnym towarzystwem dla dziecka, które uwielbia zabawę na powietrzu.

Pixabay Pies rasy owczarek szkocki długowłosy collie

Berneński pies pasterski - jeśli marzy ci się duży pies i masz warunki, by się nim zaopiekować, będzie on idealnym wyborem. Berneńczyki osiągają naprawdę spore rozmiary, ale są niezwykle łagodne i opanowane. Cierpliwie znoszą dziecięce zabawy, a ponadto mają instynkt stróża - będą więc doskonałymi opiekunami. Ze względu na duże rozmiary psa, bezpieczniej jest, gdy zabawy z nim odbywają się pod nadzorem dorosłych.

Pixabay Pies rasy berneński pies pasterski

Zastanawiasz się, jakiego psa kupić swoim dzieciom? Musi być przede wszystkim opanowany, zrównoważony i cierpliwy. Teoretycznie większość psów można wychować na dobrych towarzyszy człowieka, są jednak rasy, które szczególnie dobrze dogadują się z dziećmi. Chcąc mieć pewność, że czworonóg nie zirytuje się obecnością malucha, warto stawiać na przedstawicieli ras takich jak owczarki collie, berneńczyki czy golden retrivery.

