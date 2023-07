Joanna Janik z Wrocławia jest kosmetologiem. Od kilku lat prowadzi niewielki salon. W maju tego roku kobieta zaczęła szukać dodatkowej pracy. W internecie znalazła ofertę dla wizażystki w znanej sieci sprzedającej kosmetyki.

- Szukałam w swoim zawodzie pracy jako konsultant - wizażystka. Zobaczyłam ogłoszenie i zaczęłam wypełniać kwestionariusz. To idealna praca. Taka, którą gdzieś tam sobie wymarzyłam, oprócz wykonywanej pracy w gabinecie. Automatycznie mnie przekierowało, by uzupełnić dane. Później się odezwali, że zakończyli rekrutację i zostałam przyjęta na to stanowisko - opowiada reporterowi "Interwencji" Joanna Janik.

Ktoś podszył się pod firmę i wyłudził dane

Niestety szczęście kobiety nie trwało długo. Kilka dni później skontaktował się z nią jeden z banków. Okazało się, że ktoś wyłudził jej dane osobowe i zaciągnął kilka kredytów. A kobieta zamiast pracy, ma ogromne długi.

- Dostałam telefon z banku, że ktoś próbował na mnie wziąć pięć kredytów, a ja nawet nie jestem tej placówki klientem. Uruchomiłam BIK i okazało się, że nie tylko w jednym banku, a w dziesięciu. To były różne sumy pieniędzy, na które oszust brał kredyty. Później w banku się dowiedziałam, że tak naprawdę brał pożyczki na iPhone’y, głównie w sklepach AGD - tłumaczy Joanna Janik.

Fałszywa rekrutacja

45-latka próbowała wyjaśnić sprawę. Okazało się, że znana sieć sprzedająca kosmetyki nie ma nic wspólnego z rekrutacją. A pani Joanna nie jest jedyną osobą oszukaną w ten sposób. Potwierdził to niedoszły pracodawca kobiety. My dotarliśmy do pani Marty. 19-latka tylko cudem uniknęła oszustwa.

- Znalazłam ofertę na ich oficjalnej stronie. Aplikowałam i dwa tygodnie później dostałam na maila odpowiedź, że zostałam przyjęta i rozpoczynam pracę 29 maja. Zrezygnowałam ze swojej poprzedniej pracy. Przez cały miesiąc myślałam, że 29 maja idę do nowej. 28 maja zadzwoniłam do tej firmy i okazało się, że nawet nie mają mnie w systemie. Później dostałam SMS-a, że ktoś próbował wziąć na mnie kredyt w banku, w którym mam konto. Ostatecznie pieniędzy nie straciłam, ale straciłam pracę - relacjonuje pani Marta.

- To musi być jakaś grupa przestępcza specjalizująca się w takich oszustwach. Teraz już wiem, że jest tego coraz więcej - komentuje Adam Janik, mąż pani Joanny.

Ofiara pokłada nadzieję w policji

Sprawę prowadzi policja. Obie poszkodowane uważają, że ich dane w niewyjaśniony do tej pory sposób wypłynęły z firmy, w której szukały pracy. Ich niedoszły pracodawca tego nie potwierdza.

"Sprawa jest nam znana. Pozostajemy w kontakcie z Panią Joanną Janik. Nigdy nie prosimy nikogo podczas rekrutacji prowadzonej przez naszą firmę o przesyłanie nam skanów dokumentów tożsamości czy podawanie innych danych wrażliwych" - brzmi treść oświadczenia firmy.

- Myślę, że najbardziej winna w tej sytuacji jest osoba, która ma całą stronę. Bo strona nie została dobrze zabezpieczona. Nie mają zabezpieczeń, że takie dane wypłynęły - uważa pani Marta.

- Jeżeli ta firma miała dane i to od niej one wyciekły, to jak najbardziej ponosi pełną odpowiedzialność. Powinna przestrzegać wszystkich procedur związanych z rozporządzeniem RODO - mówi Katarzyna Cupiał, adwokat.

- To nie jest takie proste, że ona w tej chwili poszła na policję, poszła do banku i powiedziała, że to nie ona, że ktoś ją oszukał. Banki do tej pory nas nękają - podkreśla Adam Janik.

Pani Joanna nie zamierza spłacać nie swojego długu. Kobieta obawia się, że niebawem jej zadłużenie trafi do komornika. Liczy, że do tego czasu sprawę wyjaśni policja.

