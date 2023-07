- Mieliśmy swoje oczekiwania co do szczytu w Wilnie, liczyliśmy na zaproszenie do Sojuszu, ale nikt nie spodziewał się, że to będzie członkostwo z dnia na dzień - mówił w programie "Dzień na Świecie" Wasyl Zwarycz. Ambasador Ukrainy w Polsce pozytywnie ocenił wyniki szczytu dla Ukrainy.