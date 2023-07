Do tragicznego wypadku kolejki linowej doszło w popularnym ośrodku w Mont-Tremblant w kanadyjskiej prowincji Quebec. W wyniku zderzenia się wagonika i maszyny budowlanej z gondoli wypadły dwie osoby. Jedna nie żyje, a druga jest w stanie krytycznym.

Jak informuje policja do zdarzenia doszło w niedzielę po godzinie 11. Sprzęt budowlany, obsługiwany przez firmę niezależną od parku rozrywki, uderzył w gondolę, co doprowadziło do wypadnięcia z wagonika dwóch osób - kobiety i mężczyzny.

Tragedia w Mont-Tremblant. Wypadek kolejki linowej

Eric Cadotte, rzecznik parku Sûreté du Québec, przekazał, że pierwszy z pasażerów zmarł w szpitalu w wyniku odniesionych obrażeń. Natomiast towarzysząca mu kobieta nadal jest "bardzo ciężko ranna". Została przewieziona do szpitala w Montrealu.





Tremblant Resort Association poinformowało w poście na Facebooku tuż po godzinie 15, że jego festiwal muzyki bluesowej i inne zajęcia zostały odwołane na resztę dnia "z szacunku dla poszkodowanych".

Śledczy badają wszystkie możliwe hipotezy dotyczące wypadku. Jedną z nich jest "zaniedbanie, które doprowadziło do śmierci". Śledztwo jest w toku.

Rzeczniczka parku Camille Savoie powiedział CTV News, że rada ds. bezpieczeństwa w Quebecu współpracuje z policją.

Mont-Tremblant to popularny ośrodek wypoczynkowy, a zimą stacja narciarska w regionie nazywanym Laurentides, na północ od Montrealu. Kolejką linową można wjechać w ciągu kilku minut na szczyt góry Tremblant.

aas/kg/Polsatnews.pl