Nawałnice, silny wiatr i grad o średnicy do ok. sześciu cm. Takie zjawiska pogodowe mogą czekać w poniedziałek mieszkańców niektórych regionów Polski. IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami z gradem. W Rabce-Zdroju rzeka Słonka przerwała wał. Podtopionych jest wiele domów.

Nawałnicom towarzyszyć może wiatr o sile ponad 100 km/h. Polscy Łowcy Burz informują, że możliwe są też silne opady deszczu, a nawet wystąpienie trąby powietrznej.

"Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu od 10 mm do 20 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h Silne porywy wiatru będą towarzyszyć chmurom konwekcyjnym" - czytamy na Twitterze IMGW, który wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia. Ostrzeżenia obejmują powiaty południowo-wschodniej i północnej Polski.

⚠️UWAGA⚠️

‼️ NOWE OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE #IMGW

BURZE



Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu od 10 mm do 20 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h

Silne porywy wiatru będą towarzyszyć chmurom konwekcyjnym

➡️https://t.co/tBq6AJFvlF pic.twitter.com/wVlboTLARZ — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) July 17, 2023

- Prognozowane opady mogą w niektórych przypadkach punktowo przekroczyć 50 mm, możemy mieć do czynienia z gradem o średnicy do ok. sześciu cm,. Przewidujemy silne porywy wiatru do 100 km/h, niewykluczone jest występowanie trąby powietrznej. Te najbardziej intensywne burze prognozowane są dzisiaj na południowym-wschodzie Polski, w woj. małopolskim, podkarpackim, świętokrzyskim i lubelskim. Burze mogą być też notowane na południu Mazowsza, a pojedyncze komórki burzowe na północy kraju - mówił na antenie Polsat News Piot Szuster z serwisu Polscy Łowcy Burz.

W sieci zaczęły pojawiać się zdjęcia i nagrania z miejsc, w których występują intensywne opady.

Ulewy w Małopolsce. Rzeka przerwała wał

Ulewne deszcze spowodowały błyskawiczny przybór wody w korycie Słonki w Rabce-Zdroju, powodując wyrwę w wale. Słonka płynąca przez centrum uzdrowiska w wyniku nawałnicy zamieniła się w rwącą rzekę. Podtopionych jest wiele domów, zalane są samochody.

- Najwięcej zdarzeń związanych z nawałnicą jest w Rabce-Zdroju. Miejscowe jednostki straży są wspomagane z innych rejonów powiatu nowotarskiego - powiedział rzecznik straży pożarnej w Nowym Targu Piotr Krygowski.

ZOBACZ: Afrykańskie upały w Polsce i w Europie. Winny antycyklon Cerber z Afryki

Wiele interwencji związanych z powalonymi wskutek nawałnicy drzewami jest także w gminie Czarny Dunajec. Strażacy usuwają drzewa z dróg i posesji. Powalone drzewo zablokowało też linię kolejową do Zakopanego w miejscowości Lasek koło Nowego Targu. W miejscowości Konina w pow. limanowskim na wskutek wyładowania atmosferycznego zapalił się budynek gospodarczy.

WIDEO: Ostrzeżenia przed nawałnicami

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Na godz. 16 małopolscy strażacy odnotowali 185 zgłoszeń związanych z nawałnicą przechodzącą nad województwem. W powiatach brzeskim i nowotarskim ewakuowano prewencyjnie dwa obozy harcerskie

WIDEO: Problemy działkowców w całym kraju. Korzystanie ze studni jest nielegalne Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

an/dsk/polsatnews.pl/PAP