W nadchodzących dniach fala afrykańskiego ciepła uderzy w kraje basenu Morza Śródziemnego, w efekcie czego temperatura maksymalna w Hiszpanii przekroczy 40 stopni Celsjusza. W niektórych regionach Włoch czy południowej Francji można spodziewać się podobnych wartości na termometrach.

ZOBACZ: Pogoda w Polsce. Możliwe burze z gradem. Wydano ostrzeżenia drugiego stopnia

Prognoza Pogody na sobotę 8 lipca. Będzie gorąco

W Polsce fala upałów rozpocznie się w sobotę na zachodzie i południu kraju. Z przerwami na burze i ulewy może utrzymywać się przez większą część tygodnia w różnych regionach. Temperatura będzie osiągać 31-32 stopnie.

ZOBACZ: Wielka Brytania. Żołnierze mdleli w czasie parady. Nie dali rady z upałami

W województwach zachodnich, południowych i centralnych odnotujemy od 30 do 33 stopni w cieniu, a lokalnie do 34-35 stopni. Na pozostałym obszarze też będzie gorąco, od 26 do 29 stopni, tylko na wschodzie do 25 stopni.

Na początku przyszłego tygodnia żar nieznacznie zelżeje, ale nadal będzie panować na zachodzie i południu kraju. W środę w Polsce można spodziewać się nawet do 34 stopni na termometrach. W drugiej połowie tygodnia po gwałtownych burzach i ulewach powoli ochłodzi się.

Druga fala upałów w Polsce ma nadejść po 20 lipca. Między 12 a 19 lipca również będzie ciepło, ale nie aż tak bardzo. Do tego w tych dniach spodziewane są przelotne opady deszczu.

Gorące powietrze znad Afryki dociera do Europy

Weekend minie we Włoszech pod znakiem wyjątkowo dotkliwych upałów, które przyniósł antycyklon z Sahary pod nazwą Cerber. Temperatury sięgną 40 stopni, a jeszcze wyższe będą na Sardynii i Sycylii. W niedzielę w dziewięciu miastach, w tym w Rzymie, obowiązywać będzie drugi stopień alarmu upałowego.

Pomarańczowy stopień alertu w trzystopniowej skali oznacza zagrożenie dla zdrowia dla osób najsłabszych: dzieci, seniorów i ludzi chorych, ale także dla tych, którzy uprawiają sport i pracują pod gołym niebem.

ZOBACZ: Ekstremalne upały w Chinach. Ludzie szukają ochłody w supermarketach

Oprócz Rzymu alarm wprowadzony zostanie również w Bolzano, Florencji, Frosinone, Palermo, Perugii, Rieti, Turynie i Viterbo.

Cerber da się we znaki na prawie całym terytorium Włoch. 36-37 stopni Celsjusza meteorolodzy zapowiadają dla większości dużych miast, w tym Mediolanu.

Po upałach fala ciepła dociera do Hiszpanii i Niemiec

Już od niedzieli i początku kolejnego tygodnia temperatura w Hiszpanii ma wzrosnąć lokalnie do 45 stopni Celsjusza. Podczas tropikalnych nocy, które prognozowane są dla tego kraju, termometry nie pokażą mniej niż 25 st. C.

Jak podaje państwowa agencja meteorologiczna Aemet, nad Morze Śródziemne napływają masy bardzo ciepłego i suchego powietrza z północnej Afryki, zwłaszcza z Algierii.

ZOBACZ: USA: Mimo upału nie naprawili jej klimatyzacji. 82-latka zmarła przez stres cieplny

Już w piątek fala upałów dotarła nad Niemcy. Z prognoz wynika, że u naszych sąsiadów przez cały weekend termometry pokażą powyżej 30 st. C. W niektórych regionach kraju mogą pokazać nawet 40 st. C.

WIDEO: Białogard: Brutalne pobicie bezdomnego. Sprawcą był 16-latek Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

mak/ac/ Polsatnews.pl/IMGW