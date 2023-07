Tak nagrzewa się auto w czasie upałów. Apel o ochronę zwierząt

W sobotę od samego rana termometry pokazywały powyżej 20 stopni Celsjusza. Jednak temperatura miała rosnąć i przekroczyć 30 stopni, co może być zmorą zarówno dla ludzi, jak i zwierząt. Z eksperymentu Animal Rescue Poland wynika, że auto, w którym niektórzy zostawiają pupile, może nagrzać się do nawet 60 stopni.

Wystawienie psa na słońce może skutkować cierpieniem zwierzaka. Szczególnie w miastach, które pokryte są asfaltem, powinno się uważać, gdzie i kiedy wychodzi się z psem na spacer.



- Apelujemy, żeby wychodzić z psami wcześnie rano i potem, gdzieś koło godziny 14-15, kiedy to największe słońce schodzi. Trzeba też pamiętać, by nie zostawiać psa, gdy idziemy do pracy, w szczelnym mieszkaniu tylko, żeby okno zawsze było uchylone, żeby była cyrkulacja powietrza - stwierdził Dawid Fabjański z Animal Rescue Poland.

Kary za zostawienie psa w nagrzanym aucie

Na miejsce spacerów powinno wybierać się skrawki zieleni, parki czy plaże - tak, by pies nie musiał chodzić po asfaltowej nawierzchni.



- Możemy mówić o oparzeniach poduszek na łapach, co może skończyć się potrzebą zabiegów chirurgicznych, a czasem nawet amputacją. To raz są koszty, a dwa cierpnie psa - powiedział Dawid Fabjański.

ZOBACZ: Ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałami. "Do 36 stopni Celsjusza"



Ponadto przypomina, że pod żadnym pozorem psa nie można zostawiać w aucie. Animal Rescue Poland przeprowadziło eksperyment, z których wynikało, że w ciągu godziny zamknięte auto może nagrzać się do ponad 60 stopni C.



- To jest piekarnik, jak puszka, która się nagrzewa - dodał.

WIDEO: Jak dbać o psa w czasie upałów?

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...



Za zostawienie psa samego w samochodzie, jak i pozostawienie zwierzęcia bez dostępu do wody, można zostać ukaranym, co jest zgodne z prawem polskim. Dodatkowo do psa zamkniętego w aucie funkcjonariusze mogą dostać się poprzez wybicie okien w samochodzie.

ZOBACZ: Japonia. Aresztowano pięć osób za hodowlę genetycznie zmodyfikowanych ryb. Zwierzęta świeciły

Działacze na rzecz ochrony zwierząt informują, że nie powinno się zostawiać stworzeń w nagrzanych mieszkaniach, bo grozi to ich przegrzaniem. Z kolei pozostawienie psa na pełnym słońcu może skończyć się udarem. Na podwórku pies powinien mieć możliwość skrycia się w cieniu, dlatego fundacje apelują, by wszystkie psy w najcieplejsze dni były spuszczane z łańcucha.

WIDEO: Wyszków. Ciężarówka przejechała przez środek ronda. 43-latek został ukarany mandatem Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

kar/kg/polsatnews.pl