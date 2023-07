Od początku wakacji na zakopiańskich ulicach przybyło elektrycznych hulajnóg do wypożyczenia. Pojazdy niejednokrotnie blokują swobodne przejście. Z dużym problemem borykają się osoby z niepełnosprawnościami oraz spacerujący z dziecięcymi wózkami. W walkę z utrudnieniami w mieście włączyła się straż miejska.

Władze Zakopanego zdecydowały się na walkę z nieprawidłowo zaparkowanymi hulajnogami - straż miejska holuje je, a kosztami obciąża operatora.



- To kolejny sezon letni, gdzie w Zakopanem jest do dyspozycji - wydawać by się mogło - ekologiczny środek transportu, który powinien być ułatwieniem, a jest uciążliwy - relacjonowała reporterka Natalia Knapik.

Zakopane: Hulajnogi elektryczne powodują coraz większe problemy

Z roku na rok w mieście pojawia się więcej hulajnóg, obecnie jest ich ponad 400. Jednak to, co miało być ułatwieniem, sprawia coraz więcej problemów - hulajnogi pozostawiane są na chodnikach, blokując przejście dla pieszych czy przejazd dla wózków dziecięcych i inwalidzkich.

W walkę z porzucanymi gdzie popadnie pojazdami zaangażowała się straż miejska.

- Przepisy prawa ruchu drogowego dają możliwość holowania pojazdów będących przeszkodą dla poruszania się nie tylko na jezdni, ale też na chodniku. Bo trzeba pamiętać, że hulajnogi zgodnie z przepisami o ruchu drogowym mogą parkować tylko na chodnikach z założeniami, że może pozostawiona jest odległość 1,50 m - wyjaśnił Marek Trzaskoś, komendant Straży Miejskiej w Zakopanem.

WIDEO: Straż Miejska w Zakopanem włączyła się w walkę z nieprawidłowo pozostawionymi hulajnogami

- Jeśli te warunki nie są spełnione, taka hulajnoga może być holowana i oczywiście holowania się rozpoczęły. Jeżeli firmy nie będą mogły, w jakiś sposób do prośby Urzędu Miasta się dostosować, będziemy musieli w dalszym ciągu stosować ten bardzo ostry, ale przewidziany w przepisach prawa sposób porządkowania przestrzeni publicznej - dodał.



Jak przekazała reporterka Polsat News miasto usiłowało porozumieć się z operatorem, ale bez oczekiwanych rezultatów. Na ten moment holowanie jednej hulajnogi przez straż miejską kosztuje operatora 125 zł oraz 25 zł za dobowy postój na strzeżonym parkingu.Przypomniała również, że użytkownicy powinni pamiętać, że hulajnogi muszą być ustawiane równolegle do krawężnika.

anw/ac/Polsat News