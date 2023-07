Na fermie drobiu we wsi Topilec w gminie Turośń Kościelna pod Białymstokiem wykryto ognisko rzekomego pomoru drobiu - zakaźnej choroby, która bardzo szybko roznosi się w stadzie, a śmiertelność zwierząt dochodzi do 100 procent. To pierwszy potwierdzony przypadek w Polsce od blisko 50 lat.