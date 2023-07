"Za projekt odpowiada brytyjska pracownia Foster+Partners, a pracowało nad nim 250 najlepszych specjalistów z wielu państw" - poinformowano na Twitterze.

"To efekt pracy zespołu kilkuset najlepszych światowych i polskich architektów i inżynierów. Budujemy przyszłość Polski" - napisał na Twitterze Marcin Horała, pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego.

CPK przedstawił dziś koncepcję architektoniczną terminala i dworca kolejowego!



Centralny Port Komunikacyjny. Zaprezentowano wizualizację.

W niespełna dwuminutowym wideo zaprezentowano wizualizacje terminala lotniczego oraz dworca kolejowego. Pokazano również symulację poszczególnych etapów powstawania CPK. W materiale podkreślono, że budowa lotniska odbywać się będzie przy użyciu regularnej, modularnej konstrukcji, co ma "usprawnić proces i zoptymalizować koszta".

- CPK to coś więcej niż lotnisko, to w pełni zintegrowany węzeł transportowy. To również pierwszy obiekt, który zobaczą podróżni przyjeżdżający do Polski Projekt ma na celu uchwycenie ducha polskiego krajobrazu, kultury, rzemiosła oraz technologii - mówi Grant Brooker, senior executive partner Foster+Partners.

Centralny Port Komunikacyjny. Inwestycja warta

Nowoczesny port lotniczy ma powstać na obszarze około 3 tys. hektarów, w odległości 37 km na zachód od Warszawy. Wraz z otwarciem lotniska w 2028 roku zaplanowano uruchomienie węzła kolejowego w pobliżu CPK i połączenia Kolei Dużych Prędkości między Warszawą a Łodzią.

W kolejnych latach mają zostać zrealizowane kolejne inwestycje kolejowe. Docelowo podróż między stolicą a największymi polskimi miastami ma zajmować maksymalnie 2,5 godziny.

Początkowo CPK ma obsługiwać ok 40 mln pasażerów rocznie.

