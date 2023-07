- Mężczyzna z impetem przejechał pojazdem przez środek ronda pokrytego trawą, uszkodził znaki drogowe, uderzył w bariery energochłonne i wywrócił pojazd - powiedział oficer prasowy kom. Damian Wroczyński z KPP Wyszków.

-43-latek jechał drogą krajową nr 62 od strony Serocka.

Jak ustalili funkcjonariusze, kierowca był trzeźwy. - Tłumaczył, że zasnął za kierownicą - wyjaśnił oficer prasowy.

Mężczyzna został ukarany mandatem

- Mieszkaniec powiatu legionowskiego został przewieziony do szpitala. Może on mówić o dużym szczęściu, ponieważ nie został poważnie ranny i po badaniach został wypisany do domu - poinformował policjant.

Jak dodał, zdarzenie mogłoby mieć bardzo tragiczne skutki. - Na szczęście z naprzeciwka nie jechał żaden pojazd - podkreślił.

Policjanci wyszkowskiej drogówki ukarali 43-letniego kierowcę mandatem karnym.

Policja ostrzega, aby nie bagatelizować zmęczenia za kierownicą, gdyż skutki mogą być tragiczne.

