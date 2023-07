- W kwestii bezpieczeństwa jest jedność na polskiej scenie politycznej, jestem za to wdzięczny politykom. Widziałem rzetelną postawę całego środowiska - powiedział prezydent Andrzej Duda po posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Dodał, że "nie zawiódł się".

- Nie zawiodłem się. Podziękowałem wszystkim uczestnikom różnych opcji politycznych za bardzo konstruktywne podejście związane z kwestią bezpieczeństwa naszego kraju. Mam nadzieję, że wszyscy są usatysfakcjonowani. Było to konstruktywne spotkanie. Mam nadzieję, że w detalach przekazaliśmy całemu spektrum sceny politycznej ustalenia szczytu NATO - przekazał prezydent.

Zaznaczył, że "w kwestii bezpieczeństwa jest jedność na polskiej scenie politycznej".

#NaŻywo | Oświadczenie Prezydenta RP po posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego.[Sygnał udostępniony przez TVP INFO] https://t.co/nTWlGMmXVG — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) July 13, 2023

- Jestem za to wdzięczny politykom. Widziałem rzetelną postawę całego środowiska - podkreślił.

Dodał, że każdy z uczestników spotkania miał możliwość wypowiedzenia się i zadania pytań.

Posiedzenie RBN

W czwartek o godzinie 14:30 rozpoczęło się pierwsze po szczycie NATO w Wilnie posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Zakończyło się przed godziną 18:00.

Udział w spotkaniu wzięli: prezydent Andrzej Duda, marszałek Sejmu Elżbieta Witek, marszałek Senatu Tomasz Grodzki, premier Mateusz Morawiecki, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, szef MSWiA Mariusz Kamiński, minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau, poseł Marek Suski (KP PIS), poseł Tomasz Siemoniak (KP KO), poseł Władysław Bartoszewski (KP Koalicja Polska), poseł Adrian Zandberg (KP Lewica), poseł Krzysztof Bosak (KP Konfederacja), poseł Paweł Kukiz (KP Kukiz ’15 - Demokracja Bezpośrednia), posłanka Magdalena Sroka (KP Porozumienie), poseł Zbigniew Girzyński (KP Polskie Sprawy), posłanka Joanna Senyszyn (KP Lewica Demokratyczna) poseł Mirosław Suchoń (KP Polska 2050), poseł Jakub Kulesza (KP Wolnościowcy), zastępca szefa KPRP Piotr Ćwik, sekretarz Komitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych Zbigniew Hoffmann, szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Rajmund Andrzejczak, sekretarz stanu KPRP Małgorzata Paprocka, szef Gabinetu Prezydenta RP - Paweł Szrot, Szef Biura Polityki Międzynarodowej KPRP Marcin Przydacz i szef Rady Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera.

Ukraina będzie członkiem NATO

Państwa Sojuszu w przyjętym we wtorek komunikacie potwierdziły decyzję ze szczytu w Bukareszcie w 2008 r., że Ukraina zostanie członkiem NATO. Uznały też, że droga Ukrainy do NATO nie wymaga już Planu Działań na rzecz Członkostwa (Membership Action Plan - MAP).

ZOBACZ: Radę Bezpieczeństwa Narodowego bez D. Tuska. M. Przydacz: Równie dobrze można zaprosić Merkel

Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg poinformował jednocześnie, że zaproszenie do Sojuszu zostanie wysłane Ukrainie, gdy "zostaną ku temu spełnione warunki". Wyjaśnił, że nie ustalono żadnych ram czasowych przyjęcia Ukrainy do Sojuszu, bo "proces akcesji do NATO zawsze opierał się na spełnianiu wymogów".

Rada Bezpieczeństwa Narodowego. Czym jest?

Rada Bezpieczeństwa Narodowego to organ doradczy prezydenta w sprawach wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa państwa. W jej skład wchodzą: marszałkowie Sejmu i Senatu, premier, szefowie MSZ, MON i MSWiA, minister koordynator służb specjalnych, szefowie ugrupowań posiadających klub parlamentarny lub poselski (lub przewodniczący tych klubów), szefowie kancelarii prezydenta i BBN.

Posiedzenia Rady zwołuje prezydent, on też określa ich tematykę.

WIDEO: Ekspert: Człowiek w stu procentach odpowiada za zmiany klimatu Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

ac/Polsat News