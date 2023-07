- To są zwycięskie bitwy. Wojna o praworządność - wbrew temu, co mówią politycy partii rządzącej - trwa. Niezależność i niezawisłość sędziów nadal jest niszczona - powiedział sędzia Igor Tuleya, komentując czwartkowe orzeczenie. Zgodnie z wyrokiem TSUE sędzia powinien zostać przywrócony do orzekania, należy mu też przywrócić apanaże.

- To są zwycięskie bitwy. Wojna o praworządność - wbrew temu, co mówią politycy partii rządzącej - trwa. Niezależność i niezawisłość sędziów nadal jest niszczona. Może nie w sposób dziś bardzo widoczny. Niemniej jednak sędziowie są wciąż karnie i bezprawnie przenoszeni do innych wydziałów. Przeciwko nim wszczyna się bezprawnie postępowania. Trudno mówić, że mamy w tej sytuacji praworządność - powiedział w czwartek sędzia Igor Tuleya.

Dodał, że wystarczy, by politycy wykonali pakiet pięciu projektów ustaw Stowarzyszenia "Iustitia", by przywrócić w Polsce praworządność. Dotyczy on planu na reformę wymiaru sprawiedliwości. Zmiany mają objąć sądy powszechne, prokuraturę, Sąd Najwyższy i Trybunał Konstytucyjny. Czyli te instytucje, gdzie - jak przekonuje "Iustitia" - przez osiem ostatnich lat zadziało się "najwięcej złego".

TSUE: Sędzia Tuleya może wrócić do pracy

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej ogłosił w czwartek wyrok ws. uchylenia przez Izbę Dyscyplinarną SN immunitetu sędziowskiego i zawieszenia sędziego Igora Tulei w czynnościach służbowych. Trybunał uznał, że decyzje te nie były zgodne z prawem unijnym.

Według TSUE należy odejść od zawieszenia sędziego, powinno się przywrócić mu apanaże i zezwolić na orzekanie. Dodatkowo TSUE stwierdziło, że sądy mają obowiązek nie uznawać mocy wiążącej rozstrzygnięć Izby Dyscyplinarnej oraz, że sprawy przyznane Tuleyi, a odebrane po jego zawieszeniu, należy ponownie mu przydzielić.

Podstawą postępowania przed Trybunałem była uchwała Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, na mocy której uchylono immunitet sędziego Igora Tulei i zawieszono go w czynnościach służbowych oraz obniżono wynagrodzenie na czas zawieszenia.

