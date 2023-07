Matka dosypała do mleka silny narkotyk. Tragedia w USA

Niespełna roczny chłopiec zmarł na Florydzie po tym, jak jego nastoletnia matka dosypała mu do butelki z mlekiem fentanyl. Jest on uważany za jeden z najniebezpieczniejszych narkotyków na świecie, znacznie silniejszy od heroiny. Matka tłumaczyła, że zrobiła to, bo chciała odpocząć.

Do zdarzenia doszło 26 czerwca w jednym z domów w mieście Callahan na Florydzie. Miejscowe służby zostały wezwane do nieprzytomnego dziecka.

Dziewięciomiesięczny chłopiec nie oddychał ani nie miał pulsu. Została mu udzielona pierwsza pomoc, a następnie został przetransportowany do szpitala. Niestety mimo wysiłków lekarzy dziecka nie udało się uratować.

Chciała odpocząć. Dosypała dziecku narkotyk

17-letnia matka chłopca początkowo twierdziła, że nie wie, co stało się jej synowi. Podczas kolejnych przesłuchań przyznała jednak, że podała dziecku narkotyki.

ZOBACZ: Niemcy: Narkotyki w laurce. Miały trafić do więźnia

Nastolatka przyznała, że wsypała do butelki z mlekiem dla dziecka narkotyki. Tłumaczyła, że była zmęczona i chciała się zdrzemnąć, a syn nie dawał jej odpocząć.

Kobieta twierdzi, że była przekonana, że dosypuje kokainę. Później okazało się jednak, że był to fentanyl. Jest on uważany za jeden z najniebezpieczniejszych narkotyków na świecie, znacznie silniejszy od heroiny.

Lethal dose of heroin? 30 milligrams.

Lethal dose of fentanyl? 3 milligrams. https://t.co/0pWirtrqWf pic.twitter.com/6QiwvaaJdz — STAT (@statnews) September 29, 2016

Ostatecznie sekcja zwłok dziecka wykazała, że ​​miało ono w swoim organizmie dawkę narkotyku, która mogłaby zabić 10 osób.

- Kto tak robi? Która matka by to zrobiła? To nie jest normalne. To chore. Nie wyobrażam sobie, dlaczego matka zrobiła to swojemu dziecku - powiedział na konferencji prasowej szeryf hrabstwa Nassau, Bill Leeper.

- Nikt nie powinien tracić życia z powodu tego okropnego, śmiercionośnego narkotyku - dodał.

Chociaż w sprawie ciągle trwa śledztwo, matka została oskarżona o nieumyślne spowodowanie śmierci i posiadanie "substancji kontrolowanej".

ZOBACZ: Rosja: Ukryła narkotyki w dziecięcym kombinezonie. Dla niepoznaki wsadziła tam kota

W USA tym terminem określa się narkotyki lub inne substancje, które są ściśle kontrolowane przez rząd, ponieważ mogą być nadużywane lub powodować uzależnienie. Kontrola dotyczy sposobu wytwarzania, używania, obchodzenia się, przechowywania i dystrybucji substancji.

Substancje kontrolowane obejmują opioidy, stymulanty, depresanty, halucynogeny i sterydy anaboliczne.

WIDEO: Tajlandia. Ciało w lodówce. Policja zatrzymała parę Niemców Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

dk/ml/ Polsatnews.pl