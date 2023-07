Przed każdym lotem trzeba przejść kontrolę bezpieczeństwa bagażu kabinowego. Przedmioty zabronione są usuwane do specjalnych pojemników. Jeśli zachodzą wątpliwości, czy dany przedmiot możemy zabrać ze sobą, lepiej zostawić go w domu lub nadać w bagażu rejestrowanym. Jeśli jednak nie da się z niego zrezygnować, warto dowiedzieć się, co i w jakiej ilości można ze sobą zabrać.

Bagaż podlega ograniczeniom, zarówno jeśli chodzi o wagę, rozmiar, jak i zawartość. Przewoźnik ma jednak prawo do ustalenia własnych ograniczeń dotyczących np. liczby lub wielkości przewożonego bagażu, dlatego przed podróżą należy odwiedzić stronę internetową linii lotniczych. Warto również zwrócić uwagę na kategorię bagażu - czy jest rejestrowany, czy podręczny.

Osoby spoza Unii Europejskiej muszą uważać

Szczególne restrykcje dotyczą osób, które chcą wlecieć do Polski spoza Unii Europejskiej. Towary przywożone na użytek własny lub rodziny, ale i prezenty, są zwolnione z cła i podatku, o ile ich łączna wartość nie przekracza 300 euro (transport lądowy) lub 430 euro (transport lotniczy lub morski). Gdy przewożony towar jest warty więcej, należy to zgłosić. Poradnik turystyczny Krajowej Administracji Skarbowej pomaga odpowiedzieć na inne pytania w tej kwestii.

ZOBACZ: Hotel kapsułowy na polskim lotnisku. Efekt rekordów podróżniczych

W bagażu mogą się znajdować papierosy i alkohol w określonych ilościach. To m.in. papierosy (do 200 sztuk), cygaretki (100 sztuk), cygara (do 50 sztuk) albo tytoń do palenia (250 gramów). Chodzi jednak wyłącznie o transport lotniczy i morski. Jeśli jest to inny środek przemieszczania między państwami, ograniczenia mogą być inne.

W kwestii przewozu alkoholu również obowiązują restrykcje. Można przewieść np. litr wysokoprocentowego napoju powyżej 22 proc. alkoholu etylowego, dwa litry, jeśli napój ma mniej niż 22 proc. To także cztery litry, jeśli chodzi o wino niemusujące i 16 litrów piwa.

Nie tylko alkohol i papierosy. Problematyczne zawartości bagażu

Przepisy pozwalają na przewóz mięsa, które nie będzie sprawdzane, jednak wyłącznie na własny użytek. W walizce może mieć sporą ilość gotówki, jednak nie więcej, niż 10 tys. euro (lub równowartość w innej walucie). Jeśli pieniędzy jest więcej, trzeba to zgłosić Służbie Celno-Skarbowej KAS. O ilościach i ograniczeniach więcej informacji na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Przewóz przez granicę okazów roślin i zwierząt, które należą do gatunków zagrożonych wyginięciem, a także wykonanych z nich wyrobów, reguluje Konwencja Waszyngtońska CITES. Informacje zawarte na stronie zawierają zasady przewozu roślin i zwierząt.

WIDEO: Prognoza pogody - wtorek, 11 lipca, rano Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

kg/ac/polsatnews.pl