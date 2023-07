Nachodzące dni będą upalne i obfite w burze, którym mogą towarzyszyć opady gradu i porywisty wiatr. Najcieplej będzie pod koniec tygodnia. Termometry mogą wskazać nawet do 35 stopni Celsjusza.

Prognoza na poniedziałek

W dzień zachmurzenie małe, na zachodzie wzrost do dużego i tam po południu przelotny deszcz i burze. Opady do 20 mm. Temperatura od 22 st. C na północnym wschodzie do 31 st. C na południowym zachodzie. Nad morzem ok 22 st. C. Wiatr słaby, tylko w czasie burz w porywach do 75 km/h" - podało IMGW.

W dzień zachmurzenie małe, na zachodzie wzrost do dużego i tam po południu przelotny deszcz i burze. Opady w burzach do 20 mm. Temperatura od 22° na północnym wschodzie do 31°C na południowym zachodzie. Nad morzem ok 22°C. Wiatr słaby, tylko w czasie burz w porywach do 75 km/h. pic.twitter.com/MKMQ2C0wr9 — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) July 10, 2023

W poniedziałek burze prognozowane są na zachodzie. Najgroźniejsze zjawiska atmosferyczne przewidywane są na terenach górskich na południowych zachodzie. Tam też IMGW wydał ostrzeżenia przed burzami z gradem. Wiatr może powiać w porywach do 75 km/h.

Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu do 25 mm oraz porywy wiatru do 75 km/h. Miejscami grad#IMGW #burze pic.twitter.com/BmczT4UmAB — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) July 10, 2023

Na wschodzie będzie do 24 st. C., na zachodzie do 31 stopni.

Najcieplej pod koniec tygodnia

We wtorek nieco się ochłodzi. Na większości obszaru Polski będzie pogodnie. Przelotnych opadów deszczu można spodziewać się na Mazurach, Podlasiu i Podkarpaciu. Nad morzem będzie do 23 st. C, na północnym wschodzi na wschodzie nawet do 29 st. C.

W środę temperatury dochodzące nawet do 32 st. C. powrócą nad niemal cały obszar kraju, tylko nad morzem będzie chłodniej - od 22 do 25 st. C. Lokalnie mogą wystąpić burze z porywami wiatru do 80 km/h.

W czwartek i piątek przelotne opady deszczu mogą pojawić się miejscami na Pomorzu i na południowym zachodzie. Na zachodzie termometry wskażą do 26 st. C. Na południu może być o dwa stopnie cieplej. Nad morzem od 19 do 22 st. C.

W weekend wartości na termometrach w niemal całej Polsce podskoczą do 30 st. C. W sobotę słupki rtęci mogą wskazać na zachodzie, południu i w centrum Polski nawet do 35 st. C.

Lokalnie burze wystąpią na południu kraju.

