W listopadzie zeszłego roku media obiegło nagranie z wypowiedzią Alaksandra Łukaszenki, który opowiadał, jak pędził białoruskim traktorem. Stwierdził wtedy, że klasycznym ciągnikiem MTZ-50 rozpędził się do 280 km/h.

- Bałem się, że może wystartować. Z taką prędkością samolot startuje i ląduje - podkreślił wówczas dyktator. Trudno ocenić czy żartował, ale na najwyraźniej białoruski przemysł czuł się zobowiązany przygotować pojazd, który będzie odpowiadał ambicjom Łukaszenki.

Mińska Fabryka Traktorów zaprezentowała więc traktor-bolid, który ma się rozpędzać do 320 km/h.

Bolid złożony z części od traktorów. "Jest w pełni sprawny"

Pojazd złożony z części do białoruskich traktorów pokazano publicznie na wystawie Innoprom w Jekaterynburgu. "Samochód ma wszystkie cechy samochodu wyścigowego i może zakwalifikować się do udziału w wyścigach Formuły 1" - twierdzi "Rossijskaja Gazieta".

Минский тракторный завод представил гоночный болид, который способен разогнаться до 320 километров в час. Он собран из комплектующих белорусского трактора. pic.twitter.com/fl94peP2l3 — Двач (@ru2ch) July 10, 2023

W rozmowie z gazetą dyrektor firmy Natalia Kurasz zaznaczyła, że wszystkie części bolidu pochodzą od traktorów. "Nawet po rozmiarze kół widać, że nie do końca pasują do samochodu, ale mimo to udało nam się je dostosować do samochodu wyścigowego" - wskazała. Nie wyjaśniła jednak po co bolid w ogóle powstał.

Białoruski traktor wyścigowych nie będzie produkowany masowo i nie można go kupić. Jednak "Rossijskaja Gazieta" zaznacza, że pojazd jest w pełni sprawny.

Agencja BelTA dodaje, że Białoruś jest w tym roku partnerem targów przemysłowych Innoprom. W wystawie bierze udział premier tego kraju Raman Hałouczenka.

jk/wka/ Polsatnews.pl