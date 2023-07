Rosyjski opozycjonista Aleksiej Nawalny od stu dni musi słuchać tego samego przemówienia Władimira Putina. Władze kolonii karnej, gdzie przebywa przeciwnik kremlowskiego satrapy, twierdzą, że to element "pracy wychowawczej".

W mediach społecznościowych Aleksieja Nawalnego pojawił się w poniedziałek wpis o warunkach, w jakich rosyjski opozycjonista jest przetrzymywany. Twierdzi, że od stu dni, w każdy wieczór musi słuchać przemówienia Władimira Putina.

"Mówię do naszego oficera politycznego: czy wy w ogóle jesteście normalni? Puśćcie inne przemówienie Putina" - relacjonuje. Jak twierdzi, odpowiedź "zszokowała go swoją logiką".

Władze kolonii karnej odpowiadają, że skoro przemówienie Władimira Putina przed Zgromadzeniem Federalnym było poświęcone sytuacji w 2023 roku, to Nawalny ma słuchać orędzia przez cały rok.

Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Алексей Навальный (@navalny)

"Będzie kolejne orędzie - będziemy go słuchać" - miał odpowiedzieć oficer polityczny. Stwierdził też, że orędzie prezydenta Rosji zostało wybrane na podstawie instrukcji pracy wychowawczej.

Nawalny skazany przez rosyjski reżim

Aleksiej Nawalny został aresztowany w styczniu 2021 roku. Wrócił wówczas do Rosji z Niemiec, gdzie przebywał na leczeniu związanym z próbą otrucia go. Miesiąc później usłyszał wyrok za rzekome przestępstwa finansowe. Skazano go na dziewięć lat w kolonii karnej.

ZOBACZ: Aleksiej Nawalny przeniesiony do innej kolonii karnej

Po kolejnych dwóch miesiącach oskarżono go tworzenie organizacji ekstremistycznej, a następnie katalog zarzutów powiększono o promowanie terroryzmu i rehabilitację nazizmu. Kreml zarzuca mu "ekstremizm", za co Nawalny w nowym procesie może zostać skazany nawet na 30 lat.

jk/wka/ Polsatnews.pl