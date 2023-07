Dmitrij Miedwiediew po raz kolejny obraził prezydenta USA Joe Bidena nazywając go "zaspanym staruszkiem" oraz "umierającym dziadkiem, opętanym niezdrowymi fantazjami". Były prezydent i były premier Rosji zagroził, że jeśli Ukraina wejdzie do NATO, będzie to oznaczało III wojnę światową.