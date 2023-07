W Białogardzie doszło do brutalnego pobicia bezdomnego. Incydent najpewniej rozegrał się o dług w wysokości... 120 zł. Okazało się, że sprawcą jest 16-letni Dariusz B., który był już niejednokrotnie karany. Nastolatek trafił do ośrodka wychowawczego, jednak za dokonane czyny może mu grozić bardziej surowa kara.

Do zdarzenia doszło w Białogardzie w parku, w okolicy liceum ogólnokształcącego na ulicy Grunwaldzkiej. Zdarzenie zostało uwiecznione na nagraniu, które udostępnił Powiat-Białogardzki News 24.

Za brutalne pobicie bezdomnego odpowiedzialny okazał się 16-letni Dariusz B.. Ustalenie jego danych nie sprawiło policji problemu, ponieważ chłopiec był już wcześniej karany. Wcześniej dopuścił się czynów chuligańskich, kradzieży i włamań.

WIDEO: Nastolatek pobił bezdomnego

Policja zatrzymała podejrzanego. 16-latek złożył zeznania i został przetransportowany do ośrodka wychowawczego w Szczecinie, z którego już wcześniej uciekał. Funkcjonariusze sprawdzają, czy podczas zdarzenia, sprawca miał przerwę od zakładu wychowawczego, czy może znowu z niego uciekł.

Brutalne pobicie bezdomnego. Mogło chodzić o dług

Podobno atak był próbą wymuszenia spłaty długu. Bezdomny rzekomo był dłużny 16-latkowi 120 złotych. Mężczyzna błagał nastolatka, by ten nie robił mu krzywdy. Powiedział, że na jutro dostarczy pieniądze i to nie 120, a 1000 złotych.

Nastolatek nie słuchał tłumaczenia bezdomnego. Bił i kopał mężczyznę po całym ciele. Film nagrywał jego kolega, również 16-letni.



- Nie wiadomo, co kierowało tą młodą osobą, czy rzeczywiście doszło do porachunków o długi. Z tych informacji, które mamy wynika, że osoba poszkodowana była nietrzeźwa. Zarówno osoba poszkodowana, jak i sprawcy zostali ustaleni. Jeden ze sprawców został już zatrzymany, zostały mu przedstawione zarzuty i został odwieziony do ośrodka okręgowego w Szczecinie. Z drugą osobą dalej trwają czynności zmierzające do jej zatrzymania - powiedział policjant z KPP w Białogardzie podczas rozmowy z Polsat News.

Tym razem sankcje wobec nastolatka mogą być bardzo surowe. Możliwe, że za brutalne pobicie z ośrodka wychowawczego trafi do zakładu poprawczego.

kar/polsatnews.pl