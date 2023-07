Turyści, którzy pieszo wybierają się, żeby podziwiać widoki ze szczytu Gubałówki natykają na przeszkodę w postaci ogrodzenia i czerwonej tabliczki z napisem "teren prywatny". Dalej dowiadują się, że przejście kosztuje pięć złotych od osoby, a kasa jest 400 metrów dalej. Jeśli ktoś zdecyduje się przekroczyć ogrodzenie "robi to na własną odpowiedzialność".

Taka "niespodzianka" w postaci wygrodzonego terenu prywatnego czeka turystów w połowie drogi na szczyt. Żeby iść dalej trzeba zapłacić właścicielom działki, którzy ustawili budkę z kasą fiskalną.

- Jest to moim zdaniem próba wyłudzenia pieniędzy od turystów - komentuje dla "Wydarzeń" Piotr Bąk, starosta powiatu tatrzańskiego.

Działka zawłaszczona przez władze komunistyczne

Właściciele działki twierdzą, że mogli zagrodzić sąsiedni teren, bo to ziemia należąca do ich przodków, bezprawnie zawłaszczona jeszcze przez komunistyczne władze. - Ta działka, na której tutaj stoimy, to była zawsze mojego dziadka, który nigdy nie dostał aktu wywłaszczenia - mówi Jadwiga Gąsienica-Byrcyn, współwłaścicielka działki z kasą.

Zarządca zagrodzonego terenu powołując się na zapisy w księgach wieczystych twierdzi, że nie jest to własność prywatna. - Zapis jest jednoznaczny, że właścicielem jest skarb Państwa, natomiast użytkownikiem wieczystym Polskie Koleje Linowe - twierdzi Marta Grzywa z PKL.

Turyści są zdezorientowani, ale płacą. - Dziwna sytuacja, ale jak ktoś chce wejść, to żeby się nie kłócić, dla świętego spokoju - stwierdza jeden z rozmówców Polsat News.

Oczekiwanie na decyzję sądu

W ubiegłym roku Polskie Towarzystwo Turystyki Krajowej wyznaczyło tutaj ogólnodostępny szlak. - Tak by turyści mogli swobodnie, bezpiecznie i bezpłatnie docierać na Gubałówkę - mówi Grzywa.

Miłośnicy górskich wędrówek mają teraz do wyboru, albo wybrać się na górę płatną kolejką, albo wejść na szlak - z przyszykowaną gotówka w kieszeni - bo kartą w ustawionej kasie płacić nie można.

Ani samorząd, ani Polskie Koleje Linowe nie zamierzają usuwać zapory na szlaku siłą. Czekają co w tej sprawie zdecyduje sąd. Właściciele działki, na której pobierane są opłaty, też nie zamierzają ustąpić. Oni również wystąpili do sądu i złożyli wniosek o zasiedzenie spornego terenu.

