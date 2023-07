W momencie zatonięcia statek miał na pokładzie około 780 ton paliwa. Tylko część wypłynęła do morza w momencie zatonięcia. Przypuszcza się więc, że większość paliwa pozostaje we wraku - podaje portal The Baltic News, powołując się na informacje Ministerstwa Klimatu Estonii.

"Wyciek jest mały i powolny, więc paliwo docierające na powierzchnię rozprasza się pod wpływem fal i światła słonecznego. Widoczne są tylko niewielkie plamki rozcieńczonego paliwa" – powiedział Kaspar Anderson, doradca w departamencie środowiska morskiego Ministerstwa Klimatu.

ZOBACZ: Statek do transportu "prądu". Pierwszy na świecie akumulatorowiec

"To nie jest rodzaj wycieku, który można zwykle wykryć za pomocą satelity lub nadzoru powietrznego" - dodał.

Zatonięcie krążownika HMS Cassandra. Zginęło 11 osób

Wrak jest uważnie monitorowane przez estońskich urzędników. Przygotowywany jest również plan współpracy międzyagencyjnej, by wydobyć resztę paliwa z zatopionego krążownika.

HMS Cassandra, który wchodził w skład 6. Eskadry Lekkich Krążowników, zatonął 5 grudnia 1918 roku w wyniku detonacji miny morskiej. Większość załogi została uratowana przez inne brytyjskie niszczyciele, które płynęły w kierunku Tallina, w ramach misji wsparcia niepodległości państw bałtyckich po I wojnie światowej.

ZOBACZ: Korea Południowa: Zapalił się w rosyjski statek. Cztery osoby nie żyją

Zginęło 11 członków załogi - 10 straciło życie w wyniku eksplozji, a jeden marynarz wypadł za burtę podczas akcji ratunkowej.

Estonia: Na dnie morza są 54 wraki niebezpieczne dla środowiska

Na obszarze estońskich wód terytorialnych zidentyfikowano do tej pory 54 wraki, które są niebezpieczne dla środowiska. 13 z nich zostało szczegółowo przebadanych, a przygotowania do sprawdzenia następnych trwają.

"Unieszkodliwianie takich niebezpiecznych wraków, w tym opróżnianie ich, jest uważane za kosztowny proces wysokiego ryzyka, podejmowany tylko wtedy, gdy sytuacja może stać się potencjalnie niebezpieczna dla ludzi lub środowiska" - pisze portal The Baltic News.

WIDEO: Atak na Kijów. Konsul honorowy komentuje sytuację na froncie Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

dsk/dk/polsatnews.pl