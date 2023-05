Incydent z samochodem miał miejsce w niedzielę na plaży Trevaunance w St Agnes w Kornwalii. Ok. godz. 8:30 rano straż przybrzeżna otrzymała informację o samochodzie marki bmw na otwartym morzu.

Ratownicy przybyli na miejsce i upewnili się, że w aucie nie ma pasażerów. Pojazd został ostatecznie usunięty z wody po mniej więcej dwóch godzinach.

Fale zmyły auto do morza. "Tu nie wolno parkować"

Straż przybrzeżna opublikowała na swoim profilu nagranie z samochodem. Na klipie widać, że auto zanurzyło się mniej więcej do połowy. Po wyciągnięciu na brzeg, z pojazdu wciąż wylewa się słona woda.

"Proszę pana, tu nie wolno parkować" - napisała straż przybrzeżna w opisie filmu.

Film odbił się szerokim echem w sieci. Większość internautów skrytykowała kierowcę samochodu za lekkomyślne parkowanie na plaży. "To absolutna hańba i nie jest to już zabawne. Dlaczego miejscowi muszą to znosić?" - napisała jedna z osób.

"Powinni obciążyć właściciela wszelkimi kosztami tej interwencji" - zgodził się kolejny komentujący.

jkm/ sgo/polsatnews.pl