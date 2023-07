Elena Milashina i jej prawnik Alexander Nemow zostali pobici w Groznym, stolicy Czeczenii. Zamierzali wziąć udział w rozprawie, jednak w drodze z lotniska zaatakowali ich agresywni mężczyźni. Twierdzili oni, że atak "to tylko ostrzeżenie". To już kolejne pobicie dziennikarki - do podobnego zdarzenia doszło trzy lata temu.