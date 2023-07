W dzielnicy Krzyki we Wrocławiu, 48-letnia Polka napadła obywatelkę Filipin. Poszkodowana kobieta nagrała zdarzenie i zamieściła je w mediach społecznościowych. Na wideo zareagowali policjanci, którzy zatrzymali Polkę. 48-latka ma zostać doprowadzona do prokuratury, gdzie najprawdopodobniej usłyszy zarzut napaści na tle narodowościowym i rasowym.

Do napaści doszło w centrum Wrocławia. 48-letnia Polka zaatakowała obywatelkę Filipin. Szczegóły zdarzenia są znane, ponieważ poszkodowana kobieta nagrała sytuację i zamieściła wideo w mediach społecznościowych.

Napaść na tle narodowościowym we Wrocławiu

Na nagraniu można było usłyszeć, jak Polka obrażała obywatelkę Filipin, która nie znając języka polskiego, próbowała rozmawiać z 48-latką po angielsku. Dopytywała się, co zrobiła, że została zaatakowana.

- Bardzo dużo. Zabiliście mojego zwierzaka. Wpier****** zwierzęta na żywo. Na żywca. Ja ciebie też. Ale ty jesteś u mnie, na mojej dzielnicy. Rozumiesz? Dobrze to rozumiesz. Wypi******, bo ci wyje***, mam to zrobić? za chwile to zrobię - można usłyszeć na nagraniu.

Policja zatrzymała 48-latkę

Zaatakowana kobieta jest nauczycielką międzynarodowej szkoły we Wrocławiu, gdzie uczy języka angielskiego. Jest również blogerką. To ona zamieściła nagranie w mediach społecznościowych. Jak przekazał reporter Polsat News, kobieta nie złożyła doniesienia na policję. Nagraniem zainteresował się jeden z lokalnych portali, po czym na sprawę trafili funkcjonariusze.



- Funkcjonariusze już po kilku godzinach, jeszcze przed złożeniem oficjalnego zawiadomienia w tej sprawie od poszkodowanej zatrzymali 48-letnią kobietę, której wizerunek został utrwalony własnie na tym nagraniu zamieszczonym zarówno na portalu informacyjnym, jak i profilu społecznościowym poszkodowanej - przekazał Polsat News mł. asp. Rafał Jarząb z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

Jak dodał, 48-latka po wstępnych czynnościach została zatrzymana w areszcie. Kobieta jeszcze w poniedziałek ma zostać doprowadzona do prokuratury. Najprawdopodobniej usłyszy zarzut napaści na tle narodowościowym i rasowym, za co może zostać ukarana karą pozbawienia wolności do trzech lat.

