Dwóch policjantów ruszyło w pościg za mężczyzną, który rozbił samochody i uciekł z miejsca zdarzenia. Gdy dogonili 31-latka, ten zaatakował ich toporkiem. Dzięki użyciu gazu udało się obezwładnić mężczyznę. Obywatel Niemiec trafił do aresztu. Grozi mu kara pozbawienia wolności. Jak poinformowała policja, mężczyzna był pod wpływem amfetaminy.

Sierż. sztab. Kamil Grzyb z Komendy Powiatowej Policji w Świebodzinie w środę, w czasie wolnym od służby, wybrał się z żoną i dzieckiem na wycieczkę rowerową.

Gdy rodzina robiła zakupy w sklepie w miejscowości Wilkowo (woj. lubuskie), usłyszała hałas. Po chwili policjant zauważył na drodze rozbity samochód i oddalającego się od niego mężczyznę. Nie zwlekając, ruszył za nim w pościg.

Niemiec wymachiwał toporkiem

Mężczyzna uciekał przez całą miejscowość. Podczas pościgu do sierż. Grzyba dołączył umundurowany funkcjonariusz z patrolu interwencyjnego - mł. asp. Aleksander Gajdka. Wspólnie udało im się dogonić uciekiniera. Wtedy doszło do nieoczekiwanej sytuacji.

"Agresywny mężczyzna wyciągnął toporek i zaczął nim wymachiwać w kierunku funkcjonariuszy. 31-latek groził im i chciał zmusić do zostawienia go w spokoju" - przekazał asp. Marcin Ruciński z KPP w Świebodzinie.



Umundurowany policjant użył gazu, dzięki czemu udało się odebrać toporek i obezwładnić mężczyznę.

Policja opublikowała wideo z zatrzymania.

Policja: Zatrzymany był pod wpływem amfetaminy

"31-latek był bardzo pobudzony, krzyczał i zachowywał się agresywnie. Jest podejrzewany o spowodowanie zdarzenia drogowego, jak również o to, że czynu tego dopuścił się, będąc pod wpływem amfetaminy" - poinformował asp. Marcin Ruciński.

Agresorem okazał się obywatel Niemiec. Sąd zastosował wobec niego trzymiesięczny areszt.



Za czynną napaść na funkcjonariuszy grozi mu kara pozbawienia wolności do lat 10, za usiłowanie wpłynięcia groźbą na czynności urzędowe do trzech lat, a za kierowanie pojazdem pod wpływem środka odurzającego do dwóch lat więzienia.





