Do tragedii na Bałtyku doszło w czwartek. Jak przekazał na antenie Polsat News rzecznik Komendanta Głównego Policji Mariusz Ciarka, zginęły dwie osoby - 36-letnia kobieta oraz jej siedmioletnie dziecko.

Ofiary to obywatele Polski. Prom Stena Spirit, należący do linii Stena Line, płynął z Gdyni do szwedzkiej Karlskrony. Kobieta i jej dziecko znaleźli się za burtą jednostki. Mimo prowadzonej z poświęceniem akcji ratunkowej, ostatecznie nie udało się ich uratować. Zmarli w szwedzkim szpitalu.

Sprawę badają śledczy z Polski i Szwecji. Zdarzenie miało miejsce na wodach terytorialnych drugiego z wymienionych państw.

- Aktualnie śledztwo prowadzone jest w sprawie zabójstwa dziecka i targnięcia się na życie przez matkę - przekazała w sobotę rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Gdańsku prokurator Grażyna Wawryniuk.

Tajemnicza kartka w wodzie

"Fakt" opisał relację kobiety, która widziała zmarłą matkę i jej syna na promie. Z jej słów wynika, że ofiary spadły do wody z wysokości około 20 metrów. Kobieta, z którą rozmawiała redakcja, obserwowała akcję ratunkową razem z partnerem.

- Zauważył również kartkę papieru w wodzie. Wtedy szalupa krążyła już daleko od promu. Kartka była formatu A5. (…) Nie wiem, czy wyłowiono ten papier, nawet nie wiem, czy mój partner miał rację - powiedziała "Faktowi" kobieta.

Nie jest jasne czy na kartce mogły znajdować się informacje mające znaczenie dla sprawy.

