- Kobieta i dziecko są transportowani śmigłowcami do szpitala w Szwecji - powiedziała polsatnews.pl Agnieszka Zembrzycka, rzecznik prasowy Stena Line Polska. Oboje wypadli za burtę promu Stena Spirit, który płynął z Gdyni do Karlskrony. Poszkodowani to 36-letnia kobieta i 7-letnie dziecko z Polski.