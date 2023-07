Zawieszenie poboru opłat na odcinku autostrady A1 między Toruniem a Gdańskiem obowiązuje od północy z 30 czerwca na 1 lipca, do poniedziałku 3 lipca 2023 r. do godziny 12.00. Takie same zasady mają obowiązywać w kolejne weekendy lipca i sierpnia od godziny 12:00 w piątki do godziny 12:00 w poniedziałki, a także w pierwszy weekend września.

ZOBACZ: Andrzej Adamczyk: Drogi ekspresowe nie będą przekształcane w autostrady

Morawiecki: W wakacyjne weekendy przejazd A1 będzie darmowy

- 45 dni temu obiecaliśmy Polakom bezpłatne autostrady państwowe. Zapowiadaliśmy także że postaramy się w kolejnej kadencji doprowadzić do bezpłatności pozostałych autostrad - podkreślił Mateusz Morawiecki, który w sobotę przemawiał w punkcie poboru opłat w Rusocinie.

- Zgodnie z obietnicą uwalniamy od opłat autostrady państwowe. Ale to nie koniec. Postanowiliśmy zrobić coś więcej. Również autostrada między Toruniem a Gdańskiem będzie zwolniona z opłat podczas weekendów wakacyjnych - oświadczył premier.

- To jest nasza obietnica i słowa dotrzymaliśmy - dodał.

Darmowe autostrady w Polsce. Premier krytykuje PO

Z kolei minister infrastruktury Andrzej Adamczyk dodał, że bezpłatne weekendy na autostradzie A1 będą obowiązywać także w pierwszy weekend września.

ZOBACZ: Holandia: Protestujący rolnicy blokują autostrady. Korki podczas "kwadransa solidarności"

- Jestem przekonany, że nasza decyzja przyczyni się do zmniejszenia liczby wypadków drogowych - powiedział. Minister zapewnił, że środków na ten cel w budżecie jest wystarczająco.

- Po to robimy darmowe autostrady, aby wyprowadzić ruch z dróg alternatywnych. Za czasów PO budowano drogie autostrady, dlatego ruch przenosił się z autostrady, były liczne wypadki i dyskomfort - wskazał premier.

Morawiecki ocenił, że "autostrady były luksusem za czasów Platformy", dlatego "otwarcie dróg dla wszystkich mieszkańców Polski jest wiarygodnością Prawa i Sprawiedliwości".

ZOBACZ: Otwarcie pierwszego trzypasmowego odcinka autostrady w Polsce

Zniesienie opłat autostradowych od 1 lipca

Przypomnijmy, że w Polsce od 1 lipca weszły w życie przepisy, zgodnie z którymi nie trzeba będzie płacić za przejazd pojazdem lekkim po autostradach zarządzanych przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad czyli A2 Konin - Stryków i A4 Wrocław – Sośnica.

Zwolnienie z opłat dotyczy użytkowników samochodów osobowych, motocykli oraz zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony.

