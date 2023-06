Chociaż nie minął jeszcze tydzień od początku wakacji, to ratownicy Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego już wielokrotnie musieli ruszać na pomoc turystom. TOPR-owcy przypominają o ostrożności, zwłaszcza że w północnej części Tatr nadal leży śnieg, a niektóre szlaki mogą być oblodzone i śliske.

W pierwszym tygodniu wakacji Polacy licznie ruszyli na urlopy w góry. Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe odnotowało liczne interwencje. Niestety, w jednym przypadku mężczyźnie nie udało się pomóc.

W poniedziałek na drodze do Morskiego Oka nagle zasłabł 64-letni turysta. Mimo szybko podjętej reanimacji przez przechodniów oraz kontynuowania jej przez ratowników TOPR, mężczyzny nie udało się uratować.

Pogoda zaskoczyła turystów. Matka z dziećmi zadzwoniła po pomoc

Tego samego dnia w okolicach Łopaty w Dolinie Chochołowskiej zasłabł inny turysta, który wędrował z synem. Obu ewakuowano śmigłowcem TOPR-u.

Ratownicy dodatkowo przewieźli do szpitala kilku turystów z urazami nóg, przebywających w tatrzańskich schroniskach. Z urazem nogi do szpitala trafiła również turystka, którą TOPR-owcy znieśli na noszach ze szlaku niebieskiego ze Swistówki Roztockiej do Morskiego Oka.

ZOBACZ: Zakopane: Seria wypadków w górach. Ratownicy TOPR uratowali sześciu turystów

Kolejne interwencje związane były ze zmianą pogody, która zaskoczyła niektórych wędrujących. Matka z trojgiem dzieci wezwała pomoc, kiedy zerwał się silny wiatr wraz z opadami deszczu i śniegu, a ona nie miała odpowiedniego wyposażenia, by kontynuować wędrówkę.

Z powodu braku właściwego ekwipunku pomocy potrzebowało również dwóch turystów w czwartek. Ratownicy ewakuowali śmigłowcem jednego z nich z okolic Koziego Wierchu, a drugiego z terenu pomiędzy Żlebem Kulczyńskiego oraz Rysą Zaruskiego.

TOPR/Facebook

Warunki pogodowe wysoko w Tatrach

Ratownicy przypominają, że wysoko w Tatrach, szczególnie po stronie północnej, panują trudne warunki z powodu zalegającego tam śniegu. Dodatkowo ochłodzenie i deszcz mogą sprawić, że szlaki będą śliskie, a co za tym idzie - jeszcze bardziej wymagające.

"Apelujemy o rozsądek, nieprzecenianie swoich możliwości i rozsądny dobór celów w zależności od posiadanego sprzętu i umiejętności" - piszą TOPR-owcy.

WIDEO: Nieprawidłowości przy e-receptach. Ministerstwo zapowiada zmiany Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

pgo/wka/ Polsatnews.pl