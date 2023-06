Dziennik Gazeta Prawna ujawnił nieprawidłowości związane z wystawianiem e-recept. Do sprawy odniósł się w Polsat News rzecznik ministerstwa zdrowia Wojciech Andrusiewicz, który zapewnił, że wszyscy lekarze, którzy narazili zdrowie pacjentów na niebezpieczeństwo zostaną ukarani. Zapowiedział również wprowadzenie zmian dotyczących maksymalnej liczby pacjentów na jednego lekarza.

Dziennik Gazeta Prawna opisał historię medyków, którzy wykorzystując możliwości związane z teleporadami, wystawiają, setki a nawet tysiące e-recept dziennie, zarabiają na tym miliony złotych.

"Dwójce rekordzistów, jeśli chodzi o wypisywanie recept (prywatnie – małżeństwu), udało się w ciągu roku wystawić ponad 700 tys. sztuk: on – ponad 286 tys. w 2022 r., ona – przeszło 429 tys. I zostawiają kolejnych daleko w tyle. Reszta lekarzy z 'top 10' nie przekroczyła 200 tys. rocznie, a ci z ostatnich pięciu rekordowych miejsc wystawiają niewiele więcej niż 100 tys. rocznie" - czytamy.

Jak zauważają dziennikarze, to i tak bardzo dużo, bo lekarze miesięcznie wypisują recepty średnio ok. 60 pacjentom.

"Takie sprawy trafią do prokuratury"

Sprawie przygląda się Ministerstwo Zdrowia. Rzecznik resortu poinformował w Polsat News, że lekarze, którzy narazili zdrowie pacjentów na niebezpieczeństwo zostaną pociągnięci do odpowiedzialności.

- To jest nie tylko złamanie etyki zawodowej, my identyfikujemy to jako naruszenie prawa - powiedział Wojciech Andrusiewicz.

- Lekarze u których wyryte były nieprawidłowości zmierzą się z panami i paniami w togach. Takie sprawy na pewno trafią do prokuratury. Nie pozwolimy żeby igrać z ze zdrowiem i życiem pacjentów - zapewnił.

Zapowiedział również zmiany systemowe, które mają ukrócić tego typu praktyki. - W piątek odbędzie się konferencja prasowa, na której poinformujemy o podjętych decyzjach. One będą daleko idące - powiedział.

Jak wyjaśnił chodzi o zmiany dotyczących maksymalnej liczby pacjentów na jednego lekarza dziennie.

- Mamy pewną medianę, czyli widzimy ilu pacjentów obsługują średnio lekarze w Polsce i myślimy o takim rozwiązaniu, które pozwoli to ustandaryzować - powiedział.

WIDEO: Rzecznik ministerstwa zdrowia Wojciech Andrusiewicz

Będą ograniczenia dla lekarzy

- Nie pozwolimy na obsługę większej liczby pacjentów niż ta, która standardowo powinna być obsługiwana przez lekarza - wyjaśnił.

- Zdecydujemy się na ograniczenia jeśli chodzi o liczbę obsługiwanych pacjentów. Mamy takie możliwości, nie musimy czekać na zmianę prawa, możemy wprowadzić pewne ograniczenia - dodał.

Rzecznik ministerstwa zdrowia zarzucił również opieszałość w tej kwestii Naczelnej Izbie Lekarskiej.

- Niestety widzimy trochę opieszałość Naczelnej Izby Lekarskiej w tym aspekcie. My jako ministerstwo wysłaliśmy już co najmniej cztery pisma, w których wskazaliśmy ponad 20 lekarzy, którzy łamią standardy opieki medycznej w Polsce - przekazał.

- Kończymy więc z wysyłaniem tych pism do Naczelnej Izby Lekarskiej, bo nie przynoszą one rezultatu. Więcej dowodów niż tyle, ile my przedstawiliśmy naprawdę nie trzeba - dodał.

dk/dsk/ Polsatnews.pl