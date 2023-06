Główny Urząd Statystyczny przedstawił nowe dane. Rzecznik rządu Piotr Müller stwierdził, że to najniższe bezrobocie w historii Polski. Wskaźników nie zachwiała nawet pandemia.

Główny Urząd Statystyczny poinformował o nowych danych dotyczących bezrobocia w Polsce. Jednocześnie potwierdził fakt, że tak niskiego bezrobocia nie było w kraju od ostatnich 30 lat.

W tym roku w maju stopa procentowa wyniosła 5,1 proc. W czerwcu tego roku wynosiła 5,2 proc. W ubiegłych latach te dane były dużo wyższe m.in. w 2020 roku, w roku pandemicznym, bezrobocie wynosiło 6 proc. W 2012 roku 12,6, w 2003 19,3 proc., a w 1993 roku 14,3 proc.



W ubiegłych latach, szczególnie w 1993 roku, inne były uwarunkowania polityczne, gospodarcze, ekonomiczne, dlatego wskaźniki znacznie się różniły. Mimo wszystko malejąca tendencja bezrobocia może cieszyć.

- Kolejne dobre informacje dotyczące kwestii wysokości bezrobocia w Polsce. Główny urząd statystyczny podał nowe dane w tym zakresie. Stopa bezrobocia w maju wyniosła 5,1 proc. według klasyfikacji GUSu. Miesiąc temu był to 5,2 proc. To pokazuje, że te rozwiązania, które do tej pory funkcjonowały w Polsce w szczególności w okresie covidowym, związane z tarczami finansowymi, traczami antykryzysowymi przyniosły dobry efekt w postaci właśnie bardzo niskiego bezrobocia, najniższego bezrobocia w historii Polski - powiedział rzecznik rządu Piotr Müller.

Najniższe bezrobocie w ciągu 30 lat

W urzędach pracy zatrudnionych jest ponad 800 tysięcy osób. Najwięcej pracujących jest w województwie podkarpackim i warmińsko-mazurskim. Z kolei najmniej zatrudnionych jest w Wielkopolsce. Ponad 53 proc. osób bezrobotnych to kobiety.

Czynnikami odpowiedzialnymi za niskie bezrobocie są nie tylko działania państwowe, ale także kwestie demograficzne. Ponieważ młodych osób, które wchodzą na rynek pracy jest coraz mniej, rynek ten nie jest przepełniony, a młodym łatwiej znaleźć zatrudnienie ze względu na mniejszą konkurencję. Wskaźniki demograficzne spadaja, dlatego nie potrzeba aż tylu miejsc pracy.

