Śledczy z "Archiwum X" sprowadzili do Polski w ramach ekstradycji z USA Krzysztofa L. Mężczyzna jest podejrzany o brutalne zamordowanie swojej ciotki 23 lata temu. Po zabójstwie, którego miał dokonać jako nastolatek, zacierał ślady.

Historia, do której wrócili śledczy z "Archiwum X", zaczyna się w 2000 roku. Wówczas to 16 lipca w Surażu (woj. podlaskie) doszło do zabójstwa. Jego ofiarą padła Barbara L.

Brutalne zabójstwo i zacieranie śladów

Prokuratura ustaliła, że sprawca był bardzo brutalny. Bił pięściami ofiarę po głowie, twarzy, szyi, ramionach, przyciskał kolanem jej klatkę piersiową do podłogi. W końcu zabójca udusił Barbarę L., a następnie podpalił dom, w którym doszło do zbrodni, aby zatrzeć ślady.

Początkowo postępowanie umorzono z uwagi na niewykrycie sprawcy. Do sprawy po latach (w 2019r.) wrócił jednak prokurator z Małopolskiego pionu Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej. W kolejnym roku zgromadził dowody, które dały podstawy do przedstawienia zarzutu zabójstwa za szczególnym okrucieństwem Krzysztofowi L. 52-letnią Barbarę L., swoją ciotkę, zamordował, kiedy miał zaledwie 15 lat.

Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu podejrzanego na miesiąc. Z uwagi na to, że mężczyzna przebywał w Stanach Zjednoczonych, do wniosek o tymczasowy areszt oraz o ekstradycję podejrzanego skierowano do USA.

Krzysztof L. został zatrzymany przez amerykańskie służby 8 grudnia 2020 roku. W poniedziałek Prokuratura Krajowa poinformowała, że mężczyzna został przekazany Polsce.

Zbigniew Ziobro: Nie ma litości dla okrutnych zabójców

W sprawie głos zabrał także Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro.

"Nie ma litości dla okrutnych zabójców. Nawet po latach. Małopolscy prokuratorzy z tzw. Archiwum X dopadli i sprowadzili do Polski z USA mężczyznę podejrzewanego o zabójstwo krewnej przed 23 laty. Powołanie prokuratorskiego Archiwum X było moją decyzją. To nie pierwszy dowód na to, że słuszną. Dziękuję śledczym za ciężką pracę i skuteczność." - napisał w mediach społecznościowych.

Prokuratorskie Archiwum X zostało utworzone w 2018 roku w Małopolskim Wydziale Zamiejscowym Departamencie do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie.

