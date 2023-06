- Pod Radomiem najpewniej doszło do detonacji niewybuchu z czasów II wojny światowej - podkreślił rzecznik rządu Piotr Müller. Jak dodał, wojsko weryfikowało, czy nie było to wydarzenie związane choćby z działaniami w powietrzu. To się nie potwierdziło. Zapewnił, że zarówno prezydenta jak i rząd na bieżąco informowano o sprawie.