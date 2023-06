- W sobotę rano wasz prezes, wicepremier (Jarosław Kaczyński - red.), nawet się nie zająknął o tym, co się stało w Rosji - powiedziała Marzena Okła-Drewnowicz z PO. Radosław Fogiel z PiS stwierdził, że nic w tym dziwnego, bo "to jest właśnie czas na powściągliwość". - Rolą polityka nie jest bieganie w kółko i krzyczenia: "alarm", "wojna", "pali się" - dodał Fogiel w "Śniadaniu Rymanowskiego".

W piątek Jewgienij Prigożyn przekazał, że kieruje się na Moskwę, a w sobotę, że jednak wycofa z Rosji swoich najemników. Prowadzący Bogdan Rymanowski pytał gości, co - ich zdaniem - będzie dalej. Radosław Fogiel stwierdził, że "Putin z pewnością wyszedł z tego osłabiony".

Marzena Okła-Drewnowicz zgodziła się z przedmówcą i stwierdziła, że "pozycja (Putina - red.) faktycznie jest osłabiona".

- Ludzie są karmieni tymi informacjami, które chce im dostarczać Putin. Prigożyn obnażył, co się dzieje na froncie, że tysiące rosyjskich żołnierzy ginie. (...) Padła prawda, pytanie na ile ta prawda dotrze do Rosjan - zastanawiała się polityk PO.

"Putin jest osłabiony", a "Prigożyn nie uniknie egzekucji"

- Nie uniknie egzekucji, może ona być tylko odroczona w czasie. Pamiętajmy, że wrogowie KGB (FSB i służby specjalne - red.) zazwyczaj kończą w boleściach i ten koniec jest oczywisty, także z buntu widzenia Prigożyna - powiedział Piotr Zgorzelski i dodał, że "Putin musi sobie odpowiedzieć na ważne pytanie - czy ważniejsze jest dla niego utrzymanie władzy, czy kontynuowanie wojny".

Z tym, że Putin jest słabszy po buncie w Rosji, zgodził się też Włodzimierz Czarzasty. - Sam się z złapałem na myśleniu, co będzie lepsze - czy jak ten czołg dojdzie do tej Moskwy, czy nie dojedzie, bo przecież Rosja to państwo atomowe - powiedział polityk Lewicy.

"Niech pani nie straszy społeczeństwa"

Krzysztof Bosak zupełnie inaczej zareagował na doniesienia o buncie w Rosji. Stwierdził, że "nieodpowiedzialnie zachowali się ci, którzy zaczęli mówić o puczu czy wojnie domowej, tak jak to mówili politycy PO, tacy jak Tusk czy Kowal".

Okła-Drewnowicz z PO zareagowała na słowa Bosaka i stwierdziła, że "dziwi się politykom, którzy tak lekko i powściągliwie mówią o tym, co się wydarzyło".

Pytana przez prowadzącego o to, czy słowa o wojnie domowej nie były przedwczesne, odpowiedziała, że "przecież nie wiemy, co się stanie".

Krzysztof Bosak stwierdził, że polityk może jechać do Rosji i reagować i zaapelował, ale "żeby nie straszyła społeczeństwa".

- Tu nie chodzi o straszenie społeczeństwa, ale żeby rządzący zajęli się naszym bezpieczeństwem. Pan wybaczy, ale rosyjska rakieta pod Bydgoszczą i kilka miesięcy milczenia, to jest znak zapytania. (...) W takiej sytuacji trzeba mówić, że może stać się coś złego - powiedziała polityk PO i zwróciła się do Radosława Fogla z PiS.

- W sobotę rano wasz prezes, wicepremier, nawet się nie zająknął o tym, co się stało w Rosji - dodała polityk, odnosząc się do wystąpienia Jarosława Kaczyńskiego w RMF FM.

Fogiel stwierdził, że taka sytuacja "to jest właśnie czas na powściągliwość".

- Rolą polityka nie jest bieganie w kółko i krzyczenia: "alarm", "wojna", "pali się". Wzbudzanie histerii jest wybitnie nieodpowiedzialne - powiedział polityk PiS. - Pani poseł, pani nie jest osobą, która dysponuje pełnią informacji na temat tego, jak reagują struktury państwa - dodał.

Müller odniósł się do wypowiedzi w "Śniadaniu Rymanowskiego"

Okła-Drewnowicz zastanawiała się, czy polskie władze w ogóle konsultowały się w sprawie Rosji z przywódcami innych państw. Po emisji odcinka rzecznik rządu Piotr Müller odpowiedział jej na Twitterze. Zamieścił grafikę z rozrysowaną listą osób, z którymi w sobotę miał rozmawiać premier Mateusz Morawiecki.

Pani @OklaDrewnowicz mówi w @PolsatNewsPL, że w takich sytuacjach jak wczoraj trzeba rozmawiać też z unijnymi przywódcami. Pewnie podobnie jak @JanGrabiec wie, że takie rozmowy wczoraj się odbywały przez cały dzień.

Proszę bardzo graficzne ułatwienie dla posłów @Platforma_org,… pic.twitter.com/fGNht2pGhr — Piotr Müller (@PiotrMuller) June 25, 2023

"Pani Okla-Drewnowicz mówi w Polsat News, że w takich sytuacjach jak wczoraj trzeba rozmawiać też z unijnymi przywódcami. (...) Takie rozmowy wczoraj się odbywały przez cały dzień. Proszę bardzo graficzne ułatwienie dla posłów PO, których dewizą jest "kłamać, kłamać, kłamać" - napisał rzecznik rządu.

