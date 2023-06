Szymon Hołownia i Władysław Kosiniak-Kamysz rozpoczęli konwencję wspólnym wystąpieniem, w którym mówili, po co powstała Trzecia Droga.

- Trzecia Droga jest niezbędna po to, żeby zakończyć w Polsce czas bezprawia i niesprawiedliwości, żeby ustanowić rząd pokoju, żeby zacząć wreszcie rozwiązywać problemy ludzi, a nie polityków - powiedział Hołownia.

Według niego Trzecia Droga powinna wprowadzić porządek tam, gdzie przez ostatnie osiem lat był wprowadzony chaos.

Kosiniak-Kamysz podkreślił, że Trzecia Droga "to jest szacunek dla każdego człowieka". - To jest połączanie tradycji, która w parze może iść z nowoczesnością. To jest ukochanie ojczyzny i chęć bycia w silnej Europie - mówił prezes PSL. - Trzecia Droga to jest pożegnanie sporów, które znacie i powitanie Polski, której chcemy i której chcecie - dodał.

- Patrzymy wszyscy dziś na Dolny Śląsk. Ja patrzę wiecie gdzie? Nie koniecznie zawsze na Wrocław i zawsze na Bogatynię. Patrzę na Lubin, na to miasto, w którym jeżeli chcesz się dzisiaj zapisać do endokrynologa to możesz na 8 listopada 2029 roku. Z tym wreszcie trzeba zrobić porządek. Ktoś wreszcie tym musi się zając - oświadczył Hołownia nawiązując do zaplanowanych na sobotę wieców PiS i PO na Dolnym Śląsku.

- Dziś przychodzimy do was z sześcioma gwarancjami lepszej Polski, które wprowadzi nasz rząd pokoju, który zbudujemy wraz z innymi ugrupowaniami demokratycznymi w Polsce. Tak, maszerujemy osobno, ale atakujemy razem. Po to, żeby wreszcie w Polsce każdy z nas miał to, na co zasługuje – stwierdził Hołownia.

Kosiniak-Kamysz: My jesteśmy gwarantem bezpieczeństwa

Władysław Kosiniak Kamysz stwierdził, że najważniejszą rzeczą od wielu miesięcy jest bezpieczeństwo.

- My jesteśmy gwarantem bezpieczeństwa. My Naród, my Polska, my Trzecia Droga - powiedział. Wtórował mu Hołownia - To dzisiaj chcemy wam powiedzieć: jesteście bezpieczni, bo przyniesiemy wam pokój. Doprowadzimy do tego, że odbudują się więzi, które zostały zerwane - stwierdził.

- Przez ostatnich osiem lat nie brakowało wśród demokratów nadziei, pomysłów, wiary, w to, że lepsza Polska jest możliwa. Ale to wszystko zawsze przegrywało z obłudną maszyną kłamstwa i propagandy. Nie da się pokonać zła, nie szukając przyjaciół. My nie wskazujemy wrogów. Trzecia Droga nie jest przeciwko komuś, na pewno nie jest przeciwko komukolwiek z partii demokratycznych - powiedział Kosiniak-Kamysz.

Podkreślił, że Trzecia Droga powstała, by móc głosować na "większe dobro".

Prezes PSL: Grabież, którą widzicie na każdym kroku

Według prezesa PSL, Trzecia Droga jest po to, by zająć decydujące miejsce w parlamencie.

- Nie ma zwycięstwa nad złem bez silnej pozycji Trzeciej Drogi. Nie będziemy kwiatkiem do kożucha (...) Będziemy radykalnym centrum, radykalnym w walce o sprawy polskie, o przedsiębiorców, rolników, pracowników, niepełnosprawnych, pacjentów, tych wszystkich, którzy potrzebują wsparcia. Radykalnym w swoich wartościach, radykalnym patriotyzmie i byciu w Unii Europejskiej i centrum, które rozumie, że dialog. To, że rozmowa jest podstawą, że nikogo się nie wyklucza. Że rozliczenie nie będzie przez pryzmat legitymacji partyjnych, tylko przez zło, które ktoś wyrządził" - przekazał.

Według niego Polacy zostali oszukani przez papkę propagandową. Działania ostatnich lat nazwał "grabieżą". Grabieżą moralną, czyli "przeinaczeniem wszystkich wartości, które kierują ludzi przeciwko sobie".





- Patrzcie co zrobili? Podzielili i propagandą próbują nas karmić, żebyś w tym podziale tkwili - dodał Kosiniak-Kamysz.

Powiedział, że każdy ma możliwość zmiany, dzięki pójściu na wybory. Zaznaczył, że społeczeństwo może dać rządzącym "czerwoną kartkę". Stwierdził, że istotne jest niedopuszczenie do powrotu do przeszłości. Podkreślił, że zwycięstwo PiS-u wzięło się też z ich niedociągnięć, ale odrobili tę lekcję i mogą zakończyć ten podział. Dodał, że obecną sytuację trzeba zatrzymać, by w Polsce nie doszło do bratobójczej wojny.

- Głos oddany na kogokolwiek innego nie gwarantuje pojednania Polaków i budowy wspólnego domu - zaapelował Kosiniak-Kamysz podkreślając, że to Trzecia Droga jest właściwym wyborem.



Kosiniak-Kamysz ogłosił plany nowego systemu podatkowego. Rodzina będzie się rozliczać razem z dziećmi. Podkreślił tutaj istotność karty dużej rodziny. Według jego zamiaru, wielodzietna rodzina będzie zwolniona z podatków. - Lokatą narodową są nasze dzieci - dodał.



Szymon Hołownia: Nie wpuścimy cymbałów

- Nie wpuścimy cymbałów. Pusto brzmiących obiecujących nie wiadomo co - takimi słowami zaczął swoje osobne wystąpienie Hołownia. Podkreślił także rację wcześniejszych słów prezesa PSL mówiąc, że dosyć już "kociej muzyki”.

- Polska została pogrążona przez PiS w miałkich politykierskich rozgrywkach, w geszefcikach i zawłaszczaniu tego, co jest nasze, politycznym geszefciarzom z Nowogrodzkiej mówimy "nie". Ich miejsce jest na śmietniku historii - powiedział lider Polski 2050.



Według niego, Polacy chcą normalności i tego, by skończyło się "to bezprawie, ta niesprawiedliwość, to poczucie, że za każdym rogiem może czyhać wrogie mu państwo". "Jeżeli przeciwstawimy się tym, którzy je bezczelnie rozkradają, którzy gwałcą naszą wolność, którzy zabierają nam tlen, którzy sprawiają, że nawet w naszych domach nie czym oddychać - przewietrzmy Polskę, do tego prowadzi tylko jedna droga" - mówił Hołownia, a uczestnicy konwencji w odpowiedzi skandowali "Trzecia Droga".



Hołownia dodał, że Trzecia Droga "obiecuje i gwarantuje też, iż powstanie w Polsce rząd pokoju, na jaki wszyscy czekamy" oraz, że "weźmie się za rozwiązywanie realnych problemów nas wszystkich".





