Po tragedii załogi łodzi podwodnej Titan, do której doszło w odmętach Oceanu Atlantyckiego, w mediach społecznościowych pojawia się coraz więcej wizualizacji samej implozji. Według wyliczeń specjalistów, do katastrofy doszło tak szybko, że podróżnicy nie byli w stanie zarejestrować tego, co się dzieje.