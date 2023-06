W piątek 23 czerwca w Białymstoku odbędzie się siódma edycja kultowego "Disco Pod Gwiazdami". Topowe gwiazdy zagraniczne i polskie, hity muzyki dyskotekowej, a wszystko to na żywo w Polsacie.

- Kiedyś tańczyłem, kręciłem się na głowie, ale dzisiaj to już nie ta forma, bo to wymaga dużej sprawności fizycznej - zdradził na antenie Polsat News marszałek województwa podlaskiego Artur Kosicki.

- Była taka grupa Fair Play Crew, którą miałem okazje zakładać. Moja przygoda z tańcem trwała przez siedem lat, ale to było dawno temu - wyjaśnił.

"Line-up jest bardzo szeroki"

Mówiąc o samym koncercie samorządowiec stwierdził, że ma nadzieję, że "będzie tak jak w 2019 roku, kiedy mieliśmy tu około 50 tys. ludzi".

Jak dodał, liczy też na to, że mieszkańcy województwa będą się dobrze bawić. - Ale będziemy też chętnie gościć osoby z całego kraju - podkreślił.

WIDEO: Artur Kosicki w "Gościu Wydarzeń"

Zapytany o to, na jakich artystów "Disco pod Gwiazdami" czeka dzisiaj najbardziej, odpowiedział, że "on osobiście na Modern Talking". - To zespół mojej młodości. Pewien sentyment jest, chociaż to już nie te lata - żartował.

- Wśród mieszkańców duże zainteresowanie jest między innymi Dodą, ale także innymi wykonawcami. To świadczy o tym, że ten line-up jest bardzo szeroki i na pewno trafi dla każdego - powiedział.

Wzrasta pozycja Podlasia

Pozycja Podlasia mocno wzrosła w najnowszym raporcie GUS-u o budżecie domowym. Podlasie, które do tej pory było zaliczane do biedniejszych województw wschodnich, wyprzedza teraz te zachodnie. - Z czego to wynika? - dopytywał prowadzący.



- To wynika z tego, że realizujemy zasadę zrównoważonego rozwoju i wspólnie z rządem możemy realizować zapowiedzi i rozwijać mniejsze miejscowości. Dlatego te wskaźniki tak wyglądają - odpowiedział Kosicki. Zauważył, że również PKB na mieszkańca jest najwyższe w Polsce wschodniej.

- Mieszkańcy naszego województwa cenią sobie wiarygodność. Jeżeli obiecujemy coś, te słowa są dotrzymywane. Bardzo się cieszę, że mogę reprezentować taki zarząd - mówił polityk.

Mur na granicy polsko-białoruskiej

W programie poruszono również temat zapory na granicy z Białorusią. - Odkąd mamy mur jest o wiele spokojniej. Z punktu widzenia mieszkańców to była bardzo dobra decyzja. Wiele słyszymy, że czują się teraz bezpiecznie - mówił samorządowiec.

Dodał, że prób sforsowania muru jest wciąż dużo. - Kilkadziesiąt osób dziennie próbuje przekroczyć zaporę. Służby działają sprawnie, więc nie mamy się czego obawiać - podkreślił.

- Jeżeli nie będzie muru, żołnierzy czy funkcjonariuszy Straży Granicznej to nikt nie będzie chciał tu przyjeżdżać. A po pandemii jest wiele do nadrobienia jeśli chodzi choćby o turystykę - przekonywał polityk.

Zaznaczył, że w trakcie budowy tej fizycznej zapory zostały zniszczone drogi i pola uprawne, ale to wszystko powoli jest naprawiane. - Wojsko naprawiło drogi nieutwardzone, teraz poprawiamy infrastrukturę utwardzoną, były odszkodowania, rekompensaty. Odmrażamy województwo podlaskie - wymieniał.

Granica z Białorusią. "Inwestorzy myślą, że mamy obok wojnę"

- W zeszłym roku mieliśmy kongres gospodarczy. Partnerzy z Wietnamu, Korei czy Japonii postrzegają województwo podlaskie tak, że mamy zaraz obok wojnę. Odmrażanie tych terenów powoduje, że inwestorzy zaczynają dopytywać o nasz region - stwierdził Kosicki.



Stwierdził, że jego zarząd nie chce już tylko "doganiać" województw zachodnich, ale chce je "wyprzedzać" za pomocą między innymi turystyki czy wysokiego wskaźnika firm inwestycyjnych. - Mamy też trzy silne uczelnie. To są uczelnie, na których studenci osiągają bardzo dobre wyniki w wielu konkursach naukowych - mówił.

