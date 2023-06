50-letni kolejarz został porażony piorunem w piątek około 7:30. Był wtedy wewnątrz niewielkiego budynku przy przejeździe kolejowym na ulicy Stachury.

- Na miejsce udały się zastępy straży pożarnej z Knurowa oraz OSP z Gierałtowic. Mężczyzna był przytomny, narzekał na drętwienie górnej kończyny i zawroty głowy. Strażacy udzielili mu pierwszej pomocy - przekazał polsatnews.pl kpt. Damian Dudek, rzecznik PSP w Gliwicach.

Piorun raził kolejarza, chociaż ten był wewnątrz budynku

Niebezpieczne zdarzenie nie spowodowało opóźnień w kursowaniu pociągów na stacji Knurów, najbliższej Gierałtowicom - wynika z danych na Portalu Pasażera.



WIDEO: Relacja reportera Polsat News

Poszkodowany trafił do szpitala, gdzie przechodzi badania. Prąd raził mężczyznę, który był w środku budynku, bo piorun prawdopodobnie uderzył w element kolejowej infrastruktury - być może w tory. Wysokie napięcie przedostało się następnie do budki przy przejeździe.

Burze nad Polską. Wydano alerty

W piątek burze spodziewane są zwłaszcza na zachodzie i w centrum Polski. Synoptycy spodziewają się też silnych porywów wiatru do 90-100 km/h i intensywnych opadów deszczu do 35-50 mm. Temperatura maksymalna od 17 st. C. do 30 st. C. na południowym wschodzie.

RCB rozesłało alerty przed gwałtownymi burzami z gradem i silnymi porywami. "Zachowaj ostrożność i zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr" - ostrzegła rządowa instytucja.

‼ALERT RCB‼



"Uwaga! Dziś (23.06) możliwe gwałtowne burze z gradem i silny wiatr. Zachowaj ostrożność i zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr".



ALERT RCB wysłano do odbiorców na terenie 7 województw. pic.twitter.com/zvoES5kU7i — Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) June 23, 2023

Alert RCB dotyczy siedmiu województw - całych lub częściowo. Są to podkarpackie, świętokrzyskie, małopolskie, lubelskie, opolskie, śląskie i łódzkie.

wka/ Polsatnews.pl