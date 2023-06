Gwałtowne burze nad Polską przemieszczają się z zachodu na północny zachód. Mają też dotrzeć do centralnej części kraju. Przyniosą ze sobą grad oraz silny wiatr. Mogą wystąpić także trąby powietrzne.

Od piątku 23 czerwca do Polski nadchodzi ochłodzenie. Synoptycy ostrzegają także przed niebezpiecznymi zjawiskami pogodowymi takimi jak: burze, burze z gradem oraz trąby powietrzne.

Niebezpieczne burze w Polsce

Burze wystąpią w szczególności w zachodniej i centralnej części Polski. Towarzyszyć im będą silne porywy wiatru do 90-100 km/h i intensywne opady deszczu do 35-50 mm.

Temperatura maksymalna od 17 st. C. do 30 st. C. na południowym wschodzie.

WIDEO: Pogoda - piątek, 23 czerwca

Media społecznościowych pełne nagrań burz

W mediach społecznościowych pojawiają się już pierwsze zdjęcia i nagrania pokazujące, jak wygląda dzisiaj pogoda w Polsce.

Na wielu fotografiach można zaobserwować warstwową, chmurę szelfową (arcus). "Towarzyszą jej silny wiatr oraz punktowo silne opady deszczu. Nie można wykluczyć pojawienia się superkomórek burzowych, a także trąb powietrznych" - ostrzega Sieć Obserwatorów Burz.

Zdjęciami i nagraniami z nawałnic widzowie Polsat News dzielą się na Facebooku.

Dobrych informacji nie ma też IMGW. Jak informuje instytut, burze w postaci liniowej struktury przemieszczają się na wschód i północny wschód, a ich aktywność będzie wzrastać.

#IMGWlive 07:20 23.06.2023



Burze w postaci liniowej struktury przemieszczają się na wschód i północny wschód. Towarzyszą im opady deszczu o natężeniu 15-20 mm/h oraz grad. Możliwe porywy wiatru do 70 mm/h. Aktywność burz będzie wzrastać. ⛈️#IMGW #meteo #burzaalert #uwaga pic.twitter.com/zQ1v1PzVHU — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) June 23, 2023

Jak informowaliśmy w polsatnews.pl ponowne uspokojenie się pogody ma nastąpić dopiero w niedzielę.

#IMGWlive 08:45 23.06



Burzom lokalnie towarzyszą opady gradu. Na załączonym filmie widzimy stosunkowo niewielkie gradziny, jednak lokalnie spotkać możemy większe "okazy". Uważajcie! ⚠️⚪️



Zachęcamy do przesyłania swoich filmów i zdjęć. 📸#IMGW #meteo #burze #grad #uwaga pic.twitter.com/OF0fC4enrL — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) June 23, 2023

aas/prz/wka/Polsatnews.pl