W poniedziałek w samolocie Scoot stwierdzono brak przedniego koła. Maszyna startowała z Seulu i lądowała na międzynarodowym lotnisku Taoyuan na Tajwanie, na którym wykryto brak. Zmusiło to linie lotnicze do przełożenia dalszego etapu podróży do Singapuru. Na pokładzie samolotu znajdowało się ponad 300 pasażerów.

O godzinie 1:30 na tablicy informacyjnej pojawił się komunikat, że lot będzie "opóźniony". Według źródeł, na które powołuje się Focus Taiwan, poziom ciśnienia w oponach został określony jako nieprawidłowy i to jeszcze podczas lotu. Po wylądowaniu brakowało przedniego koła.

Dyrektor generalny Scoot Taiwan, Victor Lee, nie zaprzeczył, że doszło do sytuacji. Z kolei minister transportu Wang Kuo-tsai powiedział, że Administracja Lotnictwa Cywilnego i odpowiednie służby badają incydent. Jednak, jak donosi Focus Taiwan, doświadczeni piloci przekazali, że brak koła nie powinien wpływać na lądowanie samolotu.

