W śledztwie pojawiają się nowe pytania w sprawie porzucenia na mokradłach ciało 27-letniej Anastazji R. - Policja zastanawia się skąd się wzięło ciało, bo to miejsce było wcześniej sprawdzanie, czyli było więcej osób niż ta jedna która jest zatrzymana i podejrzewana - powiedział na antenie Polsat News przewodnik po Grecji i autor bloga "Moja Hellada" Marcin Pietrzyk.

Śmierć 27-letniej Poli na wyspie Kos jest głównym tematem greckich serwisów informacyjnych. W niedzielę lokalne media przekazały, że w pobliżu drogi łączącej Tigaki z Marmari znaleziono nagie ciało kobiety. Dzień później zarówno greckie, jak i polskie władze potwierdziły, że zwłoki należą do 27-latki poszukiwanej od 12 czerwca.

Grecka społeczność na Kosie zszokowana

Przewodnik Marcin Pietrzyk w rozmowie z Polsat News podkreśla, że temat zabójstwa Polki dogłębnie wstrząsnął grecką opinią publiczną.

- Wszyscy są zszokowani. Na wiadomość o sprawie zabójstwa Anastazji można się natknąć wszędzie - podkreśla.

Jak dodał, w Grecji toczy się teraz burzliwa dyskusja na ten temat stosunku społeczeństwa do migrantów. Drugą, po zabójstwie Polki, najważniejszą informacją ostatnich dni w kraju jest wiadomość o katastrofie łodzi z migrantami u wybrzeży Grecji.

ZOBACZ: Grecja. Zatonął statek z migrantami. Zginęło co najmniej 78 osób

Pietrzyk wskazuje, że część greckiej społeczności zastanawia się, jak można pomóc ofiarom katastrofy, z kolei inni zwracają uwagę, że w sprawie śmierci 27-latki z Polski zatrzymano i przesłuchiwano migrantów.

WIDEO: Marcin Pietrzyk o zabójstwie Polki na wyspie Kos

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Sprawca śmierci Anastazji nie działał sam?

Podejrzewanym o zamordowanie Anastazji jest 32-letni Banglijczyk.

- Policja zastanawia się skąd się wzięło ciało, bo to miejsce było wcześniej sprawdzanie, czyli było więcej osób niż ta jedna która jest zatrzymana i podejrzewana - podkreśla Pietrzyk.

Osoby zaangażowane w poszukiwania Polki twierdzą, że ciało musiało być porzucone na mokradłach w nocy z sobotę na niedzielę. Z nagrań z kamer, do których dotarła policja, wynika jednak, że w tym czasie podejrzewany mężczyzna nie wychodził z domu.

- Specjaliści z greckiej policji z Aten próbują odtworzyć sposób porzucenia zwłok na mokradłach. Okazało się, że w domu Banglijczyka znajduje się tylne wyjście, którego nie obejmuje zasięg kamer - informuje przewodnik.

ZOBACZ: Zabójstwo Anastazji na wyspie Kos. Premier: Zwrócimy się do Grecji, by wydała podejrzanego

Mężczyzna miał być widziany, jak biegiem opuszcza swój dom, a następnie wraca po 11 minutach. Dziennik "Kathimerini" podkreśla, że dystans między miejscem zamieszkania 32-latka, a mokradłami, na których odnaleziono zwłoki kobiety, ma być możliwy do przebycia w tym czasie.

Banglijczyk ma być przesłuchiwany w środę o godz. 12.

Reakcje polskich turystów na śmierć Anastazji

Polscy turyści przeżywają śmierć Anastazji. Jednak nie wpływa to na ich decyzje o wypoczynku na greckiej wyspie.

- Pamiętajmy ze Anastazja nie była turystką, pracowała na wyspie i miała relacje z ludźmi tutaj mieszkającymi. Turysta żyje w innych realiach, w innych "bańkach". Wszyscy to przeżywają, ale raczej czują się bezpiecznie - podkreśla Pietrzak.

O tym, że Anastazja została zamordowana, poinformował w poniedziałek rano minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro. "Prokuratorzy niezwłocznie wystąpią do greckich śledczych o przekazanie materiału dowodowego" - wskazał na Twitterze, dodając że sprawą zajmuje się wrocławska prokuratura. Kilka godzin później premier Mateusz Morawiecki przekazał, że Polska zwróci się do greckich służb o wydanie podejrzanego. Szef rządu chce, by sprawca zabójstwa Polki otrzymał "najwyższy wymiar kary".

WIDEO: Atak rakietowy na Kijów. Korespondent Polsat News: Rosjanie odciągają ochronę przeciwlotniczą od frontu Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

aas/bas/Polsat News /polsatnews.pl