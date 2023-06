Warszawscy działacze PiS zapowiedzieli, że do Rady Warszawy złożą projekt uchwały ws. referendum lokalnego. Miałoby dotyczyć "najważniejszych spraw miasta". "Niech decydują warszawiacy" - stwierdzili.

Jak mówił radny PiS Jarosław Krajewski, jego formacje chce, aby o najważniejszych sprawach Warszawy decydowali jej mieszkańcy. W referendum znalazłoby się pięć pytań, w tym o strefę "tempo 30", ograniczającą maksymalną prędkość samochodów do 30 km/h na mniej ważnych drogach, poza istotnymi arteriami.

Inne pytanie dotyczyć ma "czystego powietrza". Prezydent stolicy Rafał Trzaskowski planuje wprowadzenie w mieście specjalnej strefy w centrum, do której zakaz wjazdu miałyby pojazdy najbardziej zanieczyszczające powietrze. Jak wskazywał, to m.in. wypełnienie "kamienia milowego", na który zgodził się rząd, by otrzymać unijne środki z KPO.

W referendum próbowano odwołać Hannę Gronkiewicz-Waltz

PiS proponuje, by referendum zorganizować jesienią. Wniosek radnych trafi do Rady Warszawy, gdzie większość ma PO. Ostatnie referendum w Warszawie odbyło się w październiku 2013 roku, a dotyczyło ono odwołania ówczesnej prezydent miasta Hanny Gronkiewicz-Waltz.

Głosowanie zorganizowali przeciwnicy włodarz po tym, jak m.in. zgodziła się na podwyżki cen biletów komunikacji miejskiej. Wówczas ratusz, premier Donald Tusk oraz prezydent RP Bronisław Komorowski apelowali do warszawiaków, by nie uczestniczyli w głosowaniu. Ostatecznie referendum było nieważne ze względu na zbyt niską frekwencję.

