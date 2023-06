- Rzeczywiście pan Tomasz Poręba złożył rezygnację, więc pewnie w najbliższym czasie poznamy nazwisko nowego szefa sztabu - powiedział w Artur Soboń. Grzegorz Kępka zapytał o szanse Joachima Brudzińskiego na poprowadzenie kampanii wyborczej PiS.

- Gdybym ja wybierał, z całą pewnością wziąłbym poważnie pod uwagę i w zasadzie na liście za i przeciw, żadnych przeciw. Z mojego punktu widzenia znakomity kandydat - wskazał wiceminister finansów.

W trakcie "Graffiti" informację, że Brudziński zostanie szefem kampanii PiS, potwierdził rzecznik partii Rafał Bochenek.

Referendum migracyjne. Wniosek "w najbliższym czasie"

Jarosław Kaczyński zapowiedział organizację referendum ws. przyjmowania migrantów. Dziennikarz pytał kiedy można się spodziewać wniosku w tej sprawie.

- W najbliższym czasie. To kwestia decyzji politycznej jak dokładnie będzie wyglądał kształt tej propozycji. Dzisiaj jest propozycją polityczną, złożoną przez pana premiera Jarosława Kaczyńskiego, lidera naszego obozu, z pełną determinacją do tego, aby Polacy mieli szansę wypowiedzieć się czy chcą, aby Komisja Europejska decydowała o przymusowej relokacji migrantów do Polski - wskazał Soboń.

