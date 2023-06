Marsz rozpocznie się o godz. 11.00 na placu Zamkowym. - Dla najmłodszych przygotowano zabawy i liczne atrakcje, dlatego zapraszamy rodziców z dziećmi i dziadków z wnukami - poinformował prezes Centrum Życia i Rodziny Paweł Ozdoba.

Uczestnicy marszu przejdą Krakowskim Przedmieściem do bazyliki Świętego Krzyża, gdzie zaplanowana jest ok. 13.00 msza św. Liturgii będzie przewodniczył ks. prof. Robert Skrzypczak.

W tym roku Narodowy Marsz dla Życia i Rodziny dobędzie się pod hasłem "Dzieci przyszłością Polski".

- Chcemy w ten sposób zwrócić uwagę na bardzo trudną sytuację demograficzną w Polsce i fakt, że w minionym roku w naszym kraju urodziło się najmniej dzieci od czasów II wojny światowej. Coraz więcej młodych osób nie decyduje się na założenie rodziny i posiadanie potomstwa. Konsekwencją tego będzie niewydolność systemu emerytalnego, ponieważ ludzie aktywni zawodowo nie będą w stanie wypracować sfinansowania świadczeń emerytalnych - powiedział Paweł Ozdoba.

Zaznaczył, że marsz jest także okazją do promocji rodziny jako wzorca kulturowego. - Współczesne wzorce nie sprzyjają decyzji młodych ludzi o potomstwie, a za to coraz częściej wiążą posiadanie dzieci jedynie z trudem wychowawczym, kosztami i ograniczeniami rozwoju osobistego i zawodowego. Tymczasem my chcemy dać świadectwo, że każde dziecko jest wielkim darem - powiedział Ozdoba.

Pierwszy Marsz dla Życia i Rodziny odbył się w 2006 r. w Warszawie. Od tego czasu organizacji marszu podjęło się ponad 150 miast i miejscowości w kraju, a z każdym rokiem ta liczba się powiększa. W ubiegłym roku w pochodzie w Warszawie wzięło udział ok. 10 tys. osób.

dk/ Polsatnews.pl