Przemarsz Parady Równości rozpoczął się o godz. 14:00 w parku Świętokrzyskim, przy Pałacu Kultury i Nauki, od strony Pałacu Młodzieży. Po paradzie, około godz. 17 pod PKiN na ulicy Świętokrzyskiej odbędzie się koncert finałowy parady.

Auta i platformy ustawią się na ulicy Świętokrzyskiej i Emilii Plater. Stamtąd parada przejdzie ulicą Marszałkowską do placu Konstytucji, dalej ulicą Waryńskiego do ronda Jazdy Polskiej, gdzie skręci w aleję Armii Ludowej, by dotrzeć do alei Niepodległości, Chałubińskiego i alei Jana Pawła II. Na rondzie ONZ uczestnicy wydarzenia ponownie skręcą w ulicę Świętokrzyską.

"W sobotę o 14.00 znów widzimy się na ulicach stolicy. Z uśmiechami na twarzach. Z tolerancją, szacunkiem i równością na sztandarach i w sercach. Bo Warszawa jest dla wszystkich. Do zobaczenia na Paradzie Równości!" - napisał prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski w mediach społecznościowych.

- Polska również może być uśmiechnięta, tolerancyjna i różnorodna - powiedział kilka minut przed przemarszem prezydent Warszawy. Jak dodał pod Pałacem Kultury i Nauki, Warszawa jest "europejska, uśmiechnięta, tolerancyjna".

Prezydent stolicy podkreślił także, że "zawsze wszyscy w Warszawie mogą się czuć bezpieczni", precyzując po chwili: - Cała społeczność LGBT+ może się czuć bezpieczna.

- Uśmiech oznacza tolerancję. A tolerancja oznacza szczęśliwe społeczeństwo. Dziękuję wam za ten uśmiech. Dobrej zabawy - podsumował Trzaskowski, pozdrawiając zgromadzony przed paradą równości tłum.

Parada Równości. Utrudnienia w ruchu w Warszawie

W związku z paradą planowane są zmiany w organizacji ruchu. Od godziny 14:00 możliwe jest zamknięcie ulicy Świętokrzyskiej, a także ulicy Emilii Plater i Marszałkowskiej.

Potem, do godziny 17.00 policja może decydować o zamykaniu kolejnych ulic na trasie demonstracji, a także dróg krzyżujących się z trasą przemarszu.

W miarę przemieszczania się parady wprowadzane będą również zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. Innymi trasami kursować będą autobusy linii: 100, 109, 111, 116, 117, 118, 127, 128, 131, 138, 143, 151, 158, 159, 160, 171, 174, 175, 178, 200, 502, 507, 514, 517, 519, 520, 521, 522, 523, 525.

W czasie przemarszu tramwaje nie będą kursowały ulicą Marszałkowską i w Alejach Jerozolimskich. Trasę zmienią linie: 4, 7, 9, 15, 17, 22, 24, 33, 35, 36, 78.

W czasie trwania parady bez problemów będą kursowały obie linie metra.

